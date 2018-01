Francisco Ibáñez recorda la seva carrera en el 60è aniversari de «Mortadel·lo i Filemó»

El creador de Mortadel·lo i Filemó, Francisco Ibáñez, va celebrar ahir el seixantè aniversari dels agents secrets, que el 20 de gener de 1958 van aparèixer per primera vegada en el setmanari El Pulgarcito, recordant els moments més significatius de la seva carrera com a dibuixant de còmics. «Al principi la meva família no em va donar gaire suport en el dibuix. Em van preguntar si m'ho havia pensat bé. Però, quan vaig començar a guanyar algunes pessetes no ho van veure tan malament», va explicar Ibáñez en una festa organitzada per l'editorial Penguin Random House a l'Hotel Fuster de Barcelona per a l'ocasió.

El dibuixant català també va recordar el primer dibuix que va publicar als 11 anys, les tires de personatges de les quals van sortir Mortadel·lo i Filemó, i alguns dels episodis que va tenir amb la censura franquista com quan li van retirar un monstre que havia creat. «Vam pensar que era un error. Em van dir que com podia atrevir-me a crear un personatge així quan només el podia crear Déu», va explicar el dibuixant respecte al personatge que li van censurar.



Més reconeixement

L'actor i dibuixant de còmics Carlos Areces, també present en l'esdeveniment, va destacar la importància d'Ibáñez en la història del còmic espanyol i va lamentar el poc reconeixement públic que aquesta disciplina i els seus autors tenen avui en dia. «No pot ser que no es reconegui públicament els grans autors que ens han entretingut com tampoc que actualment no hi hagi cap gran museu del còmic», va asseverar Areces, que també va criticar que els dibuixants de còmics tampoc apareguin en els llibres ni s'estudiïn a les aules quan el seu impacte en la gent ha estat més gran que el de l'obra Gernika, va afirmar.