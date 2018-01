Minnie Mouse tindrà la seva estrella al Passeig de la Fama

El personatge de dibuixos animats, Minnie Mouse, celebra aquest any el seu 90è aniversari, i per celebrar la fita, The Walt Disney Company ha anunciat que el personatge comptarà, a partir del proper 22 de gener, amb una estrella al Passeig de la Fama de Hollywood. L'estrella serà la número 2.627 i estarà situada al número 6834 del Hollywood Boulevard, just davant del teatre El Capitán, tal com ha informat la companyia.

Amb aquest guardó, l'estrella de Minnie s'uneix a la d'altres personatges com Donald, Campaneta, Winnie The Pooh, Blancaneus, la granota Gustavo i Mickey Mouse, que va rebre la seva el 1978 amb motiu del seu 50è aniversari.

Minnie va néixer a finals dels anys 20 en el clàssic curt Steamboat Willie amb un estil que buscava unir l'elegància del Hollywood clàssic amb l'encant d'una amiga que l'ha convertit en un dels personatges més estimats a tot el món, segons la companyia. Des de llavors, el personatge ha participat en més de 70 pel·lícules amb papers protagonistes i ha participat en obres d'època, drames costumistes i xous de televisió.