La pel·lícula «Estiu 1993» arriba als Premis Feroz com una de les favorites

La pel·lícula rodada a la Garrotxa Estiu 1993 arriba a l'entrega dels Premis Feroz, que se celebrarà aquesta nit, com una de les favorites. Aquests premis, amb els quals la premsa especialitzada reconeix la millor collita de l'any en cinema i sèries, s'entregaran en una gala que tindrà lloc al Complex Magariños de Madrid i serà conduïda per Julián Jiménez.

Amb 7 nominacions, Estiu 1993 és la segona producció que compta amb més nominacions per als guardons, tan sols superada per les 8 d' El autor. Els segueixen La llamada i Verónica amb sis nominacions, No sé decir adiós i Handia, amb quatre i Abracadabra, El bar, Fe de etarras i La librería amb quatre.

En l'apartat de sèries de televisió, les produccions nominades a Millor sèrie dramàtica són La casa de papel, Estoy vivo, El Ministerio del Tiempo, Sé quién eres i La zona. En l'apartat de comèdia, aspiren al premi Allí abajo, El fin de la comedia i Vergüenza.



Una gala reivindicativa

Enguany, els premis seran entregats tan sols per dones, actrius i directores del cinema espanyol, amb la finalitat de reivindicar el pes de la dona dins la indústria cinematogràfica. Assumptes com els abusos sexuals o el paper de les dones en el cinema seran els temes de reflexió de la nit.