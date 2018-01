La Fiscalia pensa citar la cantant Shakira per presumpte frau fiscal

La Fiscalia de Barcelona té previst citar la cantant Shakira per interrogar-la sobre un presumpte delicte fiscal, tot i que encara no s'ha fixat cap data, segons han informat fonts fiscals. El Ministeri Fiscal té obertes des del desembre diligencies d'investigació a la cantant per un presumpte delicte fiscal entre el 2011 i el 2014 i es pronunciarà abans de sis mesos.

La cantant afirma haver residit més de sis mesos l'any a determinats paradisos fiscals, entre els quals, les Bahames, «quan és de coneixement públic que no és així». En tot cas, les fonts judicials han puntualitzat que faran un pronunciament sobre el fons un cop acabin les diligències d'investigació a mitjan juny, quan decidiran si es denuncia el cas al jutjat, s'arxiva o demanen un altre termini de sis mesos al Fiscal General de l'Estat.

Les diligències parteixen d'una denúncia d'Hisenda de finals del 2017, quan la inspecció va decidir remetre la informació als fiscals. L'acusació se centra en la residència fiscal de Shakira, perquè entre el 2011 i 2014 es va mantenir com a resident fiscal fora d'Espanya fins que el 2015 va establir la seva residència a Espanya amb caràcter general.