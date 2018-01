«Tres anuncios en las afueras» triomfa als SAG

Continua la temporada de premis a Hollywood després dels Globus d'Or i els Critics' Choice Awards. Tres anuncios en las afueras ha estat la gran triomfadora dels SAG Awards, guardons lliurats pel Sindicat d'Actors nord-americà, i celebrats diumenge al Shrine Auditorium de Los Angeles. La cinta de Martin McDonagh que narra la lluita d'una mare a la recerca de justícia per la violació i l'assassinat de la seva filla, ha estat escollida com la pel·lícula amb Millor Repartiment de l'any. Així mateix, s'ha alçat també amb els premis a Millor Actriu, per Frances McDormand; i Millor Actor de Repartiment, per a Sam Rockwell.

En una gala marcada un altre cop pel moviment Time's Up en contra dels abusos sexuals en la indústria de l'entreteniment, Gary Oldman va guanyar el premi a Millor Actor per El instante más oscuro, mentre que Allison Janney va ser escollida com a Millor Actriu de Repartiment per I, Tonya.

En les categories de televisió les grans guanyadores van ser This Is Us, triada com la sèrie de drama amb Millor Repartiment i Millor Actor, per Sterling K. Brown; i Big Little Lies, que es va alçar amb els guardons a Millor Actor i Actriu en Miniserie per Alexander Skarsgard i Nicole Kidman, respectivament. L'encarregada de lliurar el premi a Kidman va ser Rosanna Arquette, una de les actrius que va confessar haver estat víctima del comportament abusiu del productor Harvey Weinstein.