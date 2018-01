Mor Connie Sawyer, l'actriu en actiu més longeva de Hollywood

Connie Sawyer, l'actriu en actiu més longeva de la indústria del cinema, va morir dilluns als 105 anys en el seu domicili de Woodland Hills (Califòrnia). Al llarg de la seva extensa carrera la intèrpret va participar en més de 140 produccions, tant a la televisió com a la gran pantalla, i va realitzar els seus últims treballs a finals del passat 2017.

Sawyer va néixer el 27 de novembre de 1912 a la petita ciutat de Pueblo, situada a l'estat de Colorado, i amb només vuit anys va participar en un concurs de joves talents en arts escèniques. No obstant això, no va ser fins als 18 anys quan va realitzar la seva primera obra de teatre.

Gràcies a la seva mentora, la cantant, comediant i actriu Sophie Tucker, Sawyer va començar a llaurar-se una carrera a Broadway amb obres com Milionari d'il·lusions, i posteriorment va protagonitzar la seva adaptació al cinema, on va compartir escena amb el cèlebre Frank Sinatra.

Entre els molts títols en els quals va participar al llarg de la seva carrera com a actriu de cinema, destaquen Camino de Oregon, El hombre de la cabina de cristal, Cuando Harry encontró a Sally o Dos ximples molt ximples, la famosa comèdia dels anys noranta en la qual Sawyer li robava la cartera a Jim Carrey.

Per la seva banda, a la petita pantalla Sawyer va participar en desenes de sèries com Cómo conocí a vuestra madre, Urgencias, Aquellos maravillosos 70 o C.S.I. Entre els seus últims papers destaquen les aparicions episòdiques en sèries com Ray Donovan, New Girl i Dos chicas sin blanca.

Connie Sawyer també va participar en els documentals Showfolk (2014) i Troupers (2011). L'any passat, Sawyer va publicar la seva autobiografia I Never Wanted To Be a Star - And I Was not (Mai vaig voler ser un estel i no ho vaig ser), un llibre en el qual confessava diversos detalls de la seva vida, tan en l'àmbit personal com professional.