Neil Diamond deixa els escenaris per culpa del Parkinson

Neil Diamond (Brooklyn, Nova York, 1941) va anunciar ahir la seva retirada dels escenaris, alhora que va explicar que aquesta decisió es deu al fet que ha estat diagnosticat amb Parkinson. El músic nord-americà tenia previst realitzar una extensa gira per Austràlia i Nova Zelanda durant març i abril com a part de la celebració dels seus 50 anys de trajectòria en el món de la música, però aquests concerts han estat cancel·lats.

«L'inici de la malaltia ha dificultat el viatge i la interpretació a gran escala, però permetrà que el senyor Diamond continuï escrivint, gravant i desenvolupant nous projectes», explica el comunicat a la seva pàgina web recollit per Europa Press. Referent a això, el propi músic afegeix: «És amb gran reticència i desil·lusió que anuncio la meva retirada definitiva de les gires de concerts. He estat molt honrat de portar les meves shows al públic durant els últims 50 anys. Les meves més sinceres disculpes als que van comprar tiquets i estaven planejant assistir als pròxims concerts».

«Tinc previst continuar actiu escrivint, gravant i amb altres projectes durant molt temps», remata Neil Diamond a la seva pàgina web, abans de finalitzar donant les gràcies als seus «lleials i devotes audiències al voltant del món». «Sempre tindreu el meu afecte pel vostre suport. El viatge així tan bo, tan bo, tan bo. Gràcies», sentencia.

Després de compondre cançons per grups com The Monkees, Neil Diamond va iniciar la seva carrera musical a finals dels anys seixanta, coincidint amb els anys daurats de la música folk nord-americana.