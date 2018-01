La poètica i crítica social de Manel Bayo aflora a la nova exposició «Rull»

Si bé és cert que en el món milloren els índex d'alfabetització, de mortalitat infantil, de renda per càpita i de progrés tecnològic, també ho és que s'incrementa la desigualtat, la contaminació no troba aturador, a la Mediterrània continuen morint milers de migrants forçats, i, fins i tot, s'empresonen polítics per intentar fer realitat el seu programa.

L'artista saltenc Manel Bayo ha concentrat tota la seva capacitat crítica i tota la seva sensibilitat en l'exposició Rull, que avui, dijous, quedarà inaugurada a les 19 hores a la Casa de Cultura de Girona. La mostra es podrà visitar fins al 10 de març.

Bayo va obtenir el primer premi de la VII Biennal d'Art de Girona que convoca la Fundació Casa de Cultura de la Diputació de Girona en la seva setena edició, l'any 2013, amb l'obra Setze bales per a l'Assemblea Democràtica d'Artistes de Girona.

La peça estava formada per un maletí de viatge d'alumini amb setze bales de fusell, en cadascuna de les quals hi havia gravat el nom d'un dels artistes integrants de l'Assemblea, i un vídeo, filmat amb quatre càmeres de seguretat, que documentava el procés de gravat dels projectils.

El títol, Rull, prové d'un joc infantil que es practicava als patis de les escoles de Girona als anys 80, similar als jocs de Lladres i serenos, que poc a poc es va perdre, segurament per contenir aspectes considerats cruels.

L'exposició ofereix imatges que sumen contraris, com el plàcid paisatge infantil d'un pati de col·legi a l'hora de l'esbarjo, i el mateix espai ocupat per manifestants i policia, aspecte que bé pot evocar els fets de l'1-O.

També hi ha una catifa de sala d'estar, on els humans ens relaxem, coberta a manera de sostre per una manta tèrmica d'emergències, que els humans utilitzem per a urgències i accidents.

Amb aquestes contraposicions, Bayo fa una reflexió sobre la fràgil separació entre la quotidianitat i la tragèdia i sobre la memòria sempre partint de materials reciclats o objectes domèstics. Entre aquestes peces hi ha un sanitari ple de vidres trencats que constitueix un homenatge a Marcel Duchamp en el centenari de la cèlebre i polèmica Font que va presentar el 1917 com una escultura.

S'han organitzat 3 visites guiades a la mostra a càrrec del mateix artista que tindran lloc els dissabtes 3 i 17 de febrer i 3 de març a les 12 del migdia. El dijous 1 de febrer (17.30 h) tindrà lloc una visita per a públic familiar.

Professor de l'Escola Municipal d'Art de Girona, Bayo ofereix un taller –a partir d'objectes trencats, malmesos o reutilitzats– per a les famílies que hi estiguin interessades, coincidint amb l'horari d'obertura de l'exposició.