Gran part de l'obra de Picasso és «una autèntica merda», segons Albert Boadella

Albert Boadella es passa a la direcció d'una òpera escrita per ell al voltant de la figura de Picasso, El Pintor, que es representarà als Teatres del Canal i que, tal com va assenyalar ahir el dramaturg, buscarà «qüestionar el mite excessiu» d'un artista les «tres quartes parts de l'obra del qual són una autèntica merda, tot i que fins i tot en les merdes hi ha gràcia», va precisar.

El pintor és una òpera –en col·laboració amb el Teatro Real–en tres actes amb música de Juan José Colomer i coreografia de Blanca Li, amb Alejandro del Cerro en el paper de Picasso. Boadella admet que la va escriure en tres anys pensant a fer caure «un mite excessiu», tot i que no des de «la provocació». «Això són bestieses publicitàries», va defensar.

«Picasso era un home total, superdotat per a la pintura, però com li passa a tot artista, arriba un moment en què pots seguir aprofundint en l'art o passar-te a l'or i la fama: ell va triar la segona opció», va assenyalar Boadella, qui utilitza la figura de Mefistòfil per mostrar aquest «pacte amb el diable» pels diners. Pollock és un altre dels personatges que recorre l'obra i que serveix de metàfora per demostrar fins on han arribat els «excessos» de Picasso per produir art «mercantilista».

Boadella va anar més enllà de la seva anàlisi sobre Picasso, primer qualificant la seva obra Guernica com «el primer graffiti» de la pintura, «ben fet, però impulsat pel mite feixista» i, segon, asseverant que el museu que acull aquesta peça, el Reina Sofia, és «un tanatori de les arts on la pintura desapareix».