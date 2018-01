El papa Francesc lamenta la persecució de cristians i insta a la unió amb els protestants

El papa Francesc va condemnar dijous la persecució dels cristians durant la celebració al Vaticà de les Segones Vespres de la Solemnitat de la Conversió de Sant Pau, durant la qual també va instar a la comunió amb els protestants.

«Al costat dels amics de les altres tradicions religioses, els cristians afronten avui reptes que menyspreen la dignitat humana: escapen de situacions de conflicte i misèria, són víctimes de la tracta d'éssers humans i d'altres esclavituds modernes, pateixen privacions i gana, en un món sempre més ric de mitjans i pobre d'amor, on continuen augmentant les desigualtats», va indicar Francesc.

«Quants germans avui pateixen persecucions pel nom de Jesús! Quan la seva sang és vessada, també si pertanyen a confessions diverses, es converteixen junts en testimoniatges de la fe, màrtirs, units en el vincle de la gràcia baptismal», va lamentar durant la seva homilia.

En la celebració a la Basílica de Sant Pau Extramurs, que precisament tancava la Setmana d'Oració per la Unitat dels Cristians, el Papa va invocar la unió i l'ecumenisme. «Tots nosaltres, els cristians, hem passat a través de les aigües del Baptisme, i la gràcia del Sagrament ha destruït als nostres enemics, el pecat i la mort. Sortits de les aigües hem aconseguit la llibertat dels fills; hem emergit com a poble, com a comunitat de germans i germanes salvats», va afegir.

El Papa va subratllar que en reconèixer «el baptisme dels cristians de les altres tradicions» s'està confessant «que també ells han rebut el perdó del Senyor i la gràcia que actua en ells». «Durant l'últim segle hem entès finalment que estem junts sobre les ribes del Mar Roig, com Moisès i els israelians que fugien del faraó», va destacar.



La República Centreafricana

D'altra banda, Francesc i el president de la República Centreafricana, Faustin Archange Touadéra, s'han reunit aquesta setmana i han coincidit en la necessitat d'una reconciliació nacional al país africà per aconseguir una convivència pacífica.

Segons ha informat el Vaticà, el papa i el cap d'Estat africà van coincidir valorar «la importància del rol desenvolupat per la comunitat internacional» per mantenir l'estabilitat al país africà.