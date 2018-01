Quatre presentadors de la BBC s'abaixen el sou per la diferència amb les companyes

Quatre presentadors estrella de la radiotelevisió pública britànica BBC s'han posat d'acord per abaixar-se el sou després de la revelació que els periodistes de la companyia guanyen bastant més que les seves companyes de treball tot i que realitzin funcions similars. Els presentadors de ràdio Jeremy Vine i John Humphrys, el presentador de telenotícies Huw Edwards i el director per a Amèrica del Nord, Jon Sopel, han pactat abaixar-se el sou, segons ha revelat la BBC al seu web. La companyia ha manifestat que encara no es coneix la magnitud de les baixades de sou.

El passat any 2017, la corporació es va veure obligada a revelar que dos terços dels presentadors amb els sous més elevats eren homes. Una de les conseqüències més grans d'aquesta revelació ha estat la dimissió al desembre de la directora per a la Xina de la BBC, Carrie Gracie, que va renunciar per lluitar contra el que va definir com «la cultura hermètica i il·legal de salaris a la BBC». Gracie cobrava considerablement menys que els homes en llocs similars dins de la companyia. Sopel, per exemple, cobra entre 200.000 i 249.999 lliures a l'any (entre 230.000 i 285.000 euros), mentre que Gracie percebia 135.000 lliures (155.000 euros).

El que més cobrava dels quatre era Jeremy Vine, que rebia entre 700.000 i 749.999 lliures (entre 800.000 i 860.000 euros) pel seu treball en ràdio i televisió. El salari de Humphrys en qualitat de presentador del programa de ràdio Today estava entre les 600.000 i les 649.000 lliures (entre 690.000 i 745.000 euros). Edwards, per la seva banda, cobrava entre 550.000 i 599.999 (entre 630.000 i 690.000 euros).

Tony Hall i Carrie Gracie hauran de respondre dimecres que ve a les preguntes d'una comissió de parlamentaris sobre els sous a la BBC. Davant l'allau de crítiques que han sorgit des del moment en el qual es van donar a conèixer els salaris, el director general de l'empresa pública, Tony Hall, s'ha compromès a acabar amb la diferència salarial entre homes i dones per al 2020, una mesura que tant els legisladors com els mateixos periodistes de la BBC han criticat a la corporació per no actuar en aquest aspecte prou ràpid.

Els mitjans de comunicació rivals mantenen un gran escrutini i són molt més exigents pel que fa a la qualitat de la BBC, atès que la companyia rep fons d'un cànon imposat als televidents del país. La revelació dels sous, que la BBC havia tractat d'evitar, ha posat de manifest un debat més ampli sobre la desigualtat de gènere.