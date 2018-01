La Setmana de la Pau de Blanes tindrà una marxa amb totes les confessions

La Setmana de la Pau de Blanes comptarà amb una Marxa per la Pau que es farà el divendres 2 de febrer al vespre i que comptarà per primera vegada amb representants de totes les comunitats religioses. Aquesta iniciativa s'havia celebrat per darrer cop el gener de 2016 i havia aplegat llavors les tres parròquies catòliques i l'Església Evangèlica Baptista. En aquesta nova ocasió, tanmateix, s'hi sumaran també la Parròquia Ortodoxa Romana, el Centre Cristià FEAM, l'Església Evangèlica de Filadèlfia i l'Assemblea de Déu Kinonia.

La proposta d'ampliar la participació a totes les creences va sorgir de la Taula Interreligiosa, que es reuneix amb caràcter permanent d'ençà que l'any passat es va reprendre el costum de convocar-se de nou. Va ser precisament amb motiu de la Setmana de la Pau 2017, i des de llavors les reunions han estat periòdiques.

Aquesta serà la 19a edició de la Marxa per la Pau. L'acció començarà a dos quarts de nou de la nit, i el punt de partida serà el Banc dels Músics, al Passeig de Mar. Des d'allà es farà un recorregut pel centre de la vila amb diverses aturades per llegir poesies inspirades en la Setmana de la Pau, a càrrec dels portaveus de les comunitats religioses. La marxa finalitzarà a la plaça dels Dies Feiners, on hi haurà un parlament de cloenda a càrrec de l'alcalde de Blanes, Mario Ros. També s'interpretaran dues cançons relacionades amb aquest tema, tot i que sense cap contingut religiós: Em dones força, de Sergio Dalma, i l'emblemàtica Somewhere over the rainbow. L'acompanyament musical anirà a càrrec del grup de músics i cantants de l'Església del Centre Cristià FEAM i la presentació la farà Manel Temprado.