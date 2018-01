La veritat de la informació i la informació de la veritat

Dimecres vàrem celebrar la festa de sant Francesc de Sales, patró dels comunicadors i dels periodistes. Per aquest motiu escric aquestes notes pensant en tots els qui exerceixen l'ofici de comunicadors, però també penso en nosaltres, perquè tots, d'alguna manera, comuniquem. Les noves possibilitats que ofereix la tecnologia faciliten que, alhora que som informats, també sovint ens convertim en informadors.

Els mitjans de comunicació són un do de Déu. L'Església catòlica té una visió positiva dels mitjans de comunicació social. L'Església considera els mitjans de comunicació com a «dons de Déu». Aquests mitjans són factors de progrés humà: «Si són ben usats, proporcionen al llinatge humà un ajut considerable, perquè contribueixen molt a l'esbarjo i a la cultura de l'esperit, i també a la propagació i enfortiment del Regne de Déu» (Concili Vaticà II, decret Inter mirifica, núm. 2). Cal remarcar que els mitjans són imprescindibles, avui, per a l'evangelització. L'Església se sentiria culpable davant Déu si no emprès aquests poderosos mitjans que la intel·ligència humana perfecciona cada vegada més. Per mitjà d'aquestes eines es proclama l'Evangeli de què és dipositària.

El dret a la informació. El dret a la informació que té la societat humana ha de ser degudament satisfet. L'exercici recte d'aquest dret demana que la informació ha de ser honesta, coherent, completa i exacta. Em sembla que aquests quatre qualificatius marquen les pistes que cal seguir.

La rapidesa i la falta de diligència dificulten contrastar degudament les informacions i poden perjudicar en gran manera el bon nom –la fama– i la dignitat a les quals tota persona o institució té dret. Més encara, poden esdevenir una calúmnia que després és molt difícil de reparar.

En relació amb la informació religiosa i eclesial, sovint la manca d'informació i la poca formació sobre la naturalesa de l'Església i la seva organització poden representar uns obstacles i limitacions que fan que la informació deixi de complir alguns dels requisits necessaris. [...] (extret del Full Parroquial d'aquesta setmana).