«Incerta Glòria» i «Estiu 1993» són les favorites als Premis Gaudí

Els X Premis Gaudí de l'Acadèmia del Cinema Català reconeixeran aquesta nit a les millors pel·lícules del 2017 en 22 categories, en una gala a l'Auditori del Fòrum de Barcelona que la presidenta de l'acadèmia, Isona Passola, preveu que serà reivindicativa. Amb retransmissió en directe per TV3 i Catalunya Ràdio, la gala estarà dirigida novament per Lluís Danès, produïda per El Terrat i presentada per l'actor i també nominat David Verdaguer, qui té el repte que aquesta duri menys de dues hores. Com a novetat, aquest any la gala estrenarà el Premi Especial del Públic a la Millor Pel·lícula, una iniciativa que obre la votació dels guardons al públic, a més d'acollir l'entrega a Mercè Sampietro del Gaudí d'Honor. La pel·lícula Incerta Glòria, dirigida per Agustí Villaronga, encapçala les nominacions, amb 16 candidatures; seguida per la nostàlgica Estiu 1993, de Carla Simón, nominada en 14 categories. La segueix La Librería, d'Isabel Coixet, amb 12 nominacions, i Tierra Firme, de Carlos Marquès-Marcet, amb 11 candidatures.