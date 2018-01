Interviú s'acomiada amb la mítica portada de Marisol

El mític nu de la cantant i actriu Pepa Flores, coneguda com a Marisol, torna aquest dilluns 29 de gener a la portada d'Interviú, que s'acomiada dels seus lectors amb una edició especial després de més de quatre dècades de vida.



Segons ha indicat el Grup Zeta, empresa editora de la publicació, Interviú se'n va "com en els 42 anys de la seva vida: intentant sorprendre al quiosc". Així, aquest dilluns surt a la venda una edició especial de 200 pàgines i un format més gran.



En aquest sentit, l'empresa ha explicat que l'objectiu d'aquest especial és "fer un especial digne no només de ser llegit, sinó també d'ocupar un lloc en les llibreries de cada casa", per al que ofereix un recorregut per les principals exclusives , les entrevistes més comentades, els articles històrics, les fotografies més impactants i una selecció amb les cinquanta portades més emblemàtiques.





Esta es la portada del último interviú. Tiene lo mejor de nuestra historia y un poco de cada reportero. Mañana estará en kioscos y en https://t.co/Su4xcE6eA3 ¡Hasta siempre queridos lectores! pic.twitter.com/k38kLDBIS5 — interviú (@interviu) 28 de enero de 2018

"Adolfo Suárez en banyador, Camilo José Cela entrevistant Felipe González, les millors informacions sobre el robatori de nadons, la memòria històrica, Franco jugant a tennis, els documents secrets de l'OTAN, tot un director general de la Guàrdia Civil en calçotets, la millor galeria fotogràfica de presos il·lustres que mai ha publicat la premsa espanyola, l'agonia de Salvador Dalí, els papers de Sokoa, la perruca de Carrillo, el crim dels Urquijo I, per descomptat, la trama Gürtel, perquè ja el 2005, quatre anys abans de les detencions, 'Interviú' va publicar un reportatge amb els noms de Francisco Correa, Pablo Crespo, Special Events i Alejandro Agag ", ha avançat Zeta.Així mateix, l'equip actual de reporters d' Interviú despulla els seus propis reportatges, de manera que cada professional revela secrets i sentiments dels seus treballs més famosos. En les seves 200 pàgines estaran Cela, Llindar, Vázquez Montalbán, Juanjo Millás, Santiago Carrillo o Cándido, al costat de humoristes com Forges, Gallego i Rei, Gila, Martinmorales, Summers i el Perich.