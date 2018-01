Un nou dinosaure aclareix el misteri de l'evolució d'aquests animals a l'Àfrica

Una nova espècie de dinosaure herbívor trobada al desert del Sàhara, dins d'Egipte, ha ajudat a aclarir els misteris sobre l'evolució d'aquests animals a l'Àfrica i el seu vincle europeu.

Les restes fossilitzades de 'Mansourasaurus shahinae,' un herbívor de coll llarg, amb plaques òssies incrustades en la seva pell, van ser desenterrats per una expedició duta a terme per la iniciativa de Paleontologia de Vertebrats de la Universitat de Mansoura (MUVP), a Egipte, un esforç dirigit pel doctor Hesham Sallam del Departament de Geologia de la Universitat de Mansoura. Sallam és l'autor principal de l'article que es publica aquest dilluns a la revista 'Nature Ecology and Evolution' que nomena la nova espècie.

L'equip de camp va incloure a diversos dels seus estudiants, molts dels quals --Iman El-Dawoudi, Sanaa El-Sayed i Sara saber--, també van participar en l'avaluació del nou dinosaure. El nom de la criatura honra tant a la Universitat de Mansoura com a Mico Shahin pel seu paper integral en el desenvolupament del MUVP. Segons Sallam, "el descobriment i l'extracció de 'Mansourasaurus' va ser una experiència increïble per a l'equip de MUVP". "Va ser emocionant per als meus alumnes descobrir os darrere os, ja que cada nou element que recuperem va ajudar a revelar qui era aquest dinosaure gegant", afegeix.

"Mansourasaurus shahinae 'és una nova espècie clau de dinosaure i un descobriment crític per a la paleontologia egípcia i africana", diu Eric Gorscak, investigador científic postdoctoral a 'The Field Museum' i autor col·laborador de l'estudi. Gorscak, qui va començar a treballar en el projecte com a estudiant de doctorat a la Universitat d'Ohio, als Estats Units, on la seva investigació es va centrar en els dinosaures africans, afegeix: "Àfrica segueix sent un interrogant gegant en termes d'animals terrestres al final de l'era dels dinosaures. Ens ajuda a abordar qüestions de llarga durada sobre el registre fòssil i la paleobiologia d'Àfrica: quins animals hi vivien i amb quines altres espècies es relacionaven més estretament aquests animals? ".

Els fòssils de dinosaures del Cretaci superior a l'Àfrica són difícils de trobar: gran part de la terra on es troben els seus fòssils està coberta d'una exuberant vegetació, en lloc de la roca exposada amb tresors de dinosaures com els de la regió de les Muntanyes Rocoses , el desert de Gobi o Patagònia. La manca d'un registre fòssil del Cretaci superior a l'Àfrica és frustrant per als paleontòlegs ja que, en aquest moment, els continents estaven experimentant canvis geològics i geogràfics massius.

Durant els primers anys dels dinosaures, durant gran part dels períodes Triàsic i Juràssic, tots els continents es van unir com el supercontinent de Pangea. No obstant això, durant el Període Cretaci, els continents van començar a separar-se i canviarà cap a la configuració que veiem avui. Històricament, no ha quedat clar com estava connectada Àfrica amb altres masses terrestres de l'Hemisferi Sud i Europa durant aquest temps: fins a quin punt els animals d'Àfrica poden haver quedat aïllats dels seus veïns i evolucionar pels seus propis camins separats.

Alguns dinosaures es van moure entre Europa i Àsia

'Mansourasaurus', com un dels pocs dinosaures africans coneguts d'aquest període, ajuda a respondre aquesta pregunta. En analitzar les característiques dels seus ossos, Sallam i el seu equip van determinar que 'Mansourasaurus' està més relacionat amb els dinosaures d'Europa i Àsia que amb els que es troben més al sud a l'Àfrica o a Amèrica del Sud. Això, al seu torn, mostra que almenys alguns dinosaures van poder moure entre Àfrica i Europa prop del final del regnat d'aquests animals. "Els últims dinosaures de l'Àfrica no estaven completament aïllats, al contrari del que alguns han proposat en el passat --diu Gorscak--. Encara hi havia connexions amb Europa".

'Mansourasaurus' pertany a 'Titanosauria', un grup de sauròpodes (dinosaures herbívors de coll llarg) que eren comuns en gran part del món durant el Cretaci. Els titanosaures són famosos per incloure als animals terrestres més grans coneguts per la ciència, com 'Argentinosaurus', 'Dreadnoughtus' i 'Patagotitan'. No obstant això, el mansourasaurio era de grandària moderada per ser un titanosaure, aproximadament el pes d'un elefant africà.

El seu esquelet és important per ser l'espècimen de dinosaure més complet descobert fins al final del Cretaci a l'Àfrica, preservant parts del crani, la mandíbula inferior, el coll i l'esquena, les costelles, la major part de l'espatlla i l'extremitat anterior, part del peu del darrere, i parts de plaques dèrmiques. El coautor de l'estudi i paleontòleg de dinosaures Matt Lamanna, del 'Carnegie Museum of Natural History', als Estats Units: "Quan vaig veure per primera vegada les imatges dels fòssils, la meva mandíbula va colpejar el sòl. Aquest era el Sant Grial, un dinosaure ben conservat des del final de l'Edat dels Dinosaures a l'Àfrica, que els paleontòlegs hem estat buscant durant molt, molt de temps ".