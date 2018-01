El músic Bruno Mars triomfa en uns Grammy que tornen a rebutjar Donald Trump

El cantant de R&B Bruno Mars va guanyar la nit de diumenge el principal premi Grammy, negant als rapers Kendrick Lamar i Jay-Z l'honor de convertir-se en el primer artista de hip-hop en 14 anys a conquistar el preuat guardó a millor àlbum de l'any. Mars es va quedar amb sis Grammys, entre ells el de cançó de l'any pel seu senzill That's What I Like -derrotant l'èxit de Luis Fonsi Despacito- i el d'enregistrament i àlbum de l'any per 24K Magic.

Per la seva banda Kendrick Lamar, de 30 anys i reconegut com un dels rapers més innovadors de la seva generació, va guanyar cinc premis principalment en categories de rap pel seu àlbum Damn i el seu senzill Humble. L'artista es va guanyar també l'ovació del públic al Madison Square Garden quan al començament de la cerimònia va iniciar la seva actuació amb un grup de ballarins vestits amb uniformes militars i una bandera dels Estats Units com a teló de fons.

El músic va interpretar un medley amb diversos dels seus èxits, entre ells XXX -amb O2- i DNA, per tancar amb King's Dead, amb els ballarins vestits amb caputxes vermelles actuant com si els disparessin i caient al terra. La seva actuació va rebre aplaudiments i una ovació dempeus. L'èxit de Lamar va arribar a costa del seu col·lega Jay-Z, que malgrat ser l'artista amb més nominacions -vuit- de la nit va tornar a casa amb les mans buides.

Mentrestant, la colombiana Shakira es va emportar el premi a millor àlbum de pop llatí amb El Dorado, i va relegar el seu compatriota Juanes i la mexicana Natalia Lafourcade, entre altres candidats a endur-se aquest premi.

Per la catifa vermella prèvia a la cerimònia dels premis, desenes de músics van portar roses blanques com a senyal de suport a la igualtat de gènere i contra l'assetjament sexual, un tòpic reflectit també en l'escenari amb una emotiva interpretació de Kesha de la seva cançó Praying.

La gala d'entrega dels Grammy tampoc va oblidar l'actual inquil·lí de la Casa Blanca i nombroses artistes van expressar, com ja va passar l'any passat, el seu ferm rebuig a les polítiques de Donald Trump. Les crítiques al controvertit president del país van tenir el seu punt àlgid quan, en un moment de la nit, John Legend, Cher i Snoop Dogg, van començar a llegir fragments de Foc i Fúria: dins de la Casa Blanca de Trump, el llibre en el qual el periodista Michael Wolff retrata el magnat com un bufó caòtic i amb una intel·ligència limitada. El número va finalitzar amb un vídeo on l'excandidata demòcrata Hillary Clinton llegia un últim fragment.



Savall es queda a les portes

El músic igualadí Jordi Savall es va quedar a les portes d'obtenir un Grammy en la categoria de Millor Compendi Clàssic per la seva obra Les rutes de l'esclavitud. Finalment, el guanyador en aquesta categoria va ser Higdon: All Things Majestic de Giancarlo Gurrero i Tim Handley. Les rutes de l'esclavitud és una proposta multicultural que uneix Savall, Hespèrion XXI i la Capella Reial de Catalunya, amb músics de Mali, Madagascar, el Marroc, Mèxic, el Brasil, l'Argentina i Veneçuela i fa un recorregut musical a través de quatre segles amb cants i balls que feien els esclaus que van sortir d'Àfrica cap a Amèrica i les colònies europees.