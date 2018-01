Diane Keaton defensa Woody Allen: «Segueixo creient en ell»

Segueix la polèmica al voltant de Woody Allen i les acusacions d'abús sexual per part de Dylan Farrow. En defensa del cineasta han sortit recentment amics i companys com Alec Baldwin, que directament va qualificar Dylan de «mentidera». Una defensa a la qual ara s'ha sumat Diana Keaton, estreta col·laboradora del director.

L'actriu guanyadora de l'Oscar per la seva interpretació a Annie Hall, dirigida pel mateix Woody Allen, va voler transmetre el seu suport a través de Twitter en els següents termes: «Woody Allen és el meu amic i segueixo creient en ell. Pot ser d'interès fer una ullada a l'entrevista de 60 minuts de 1992 i veure el que penses». Keaton va afegir a la seva publicació el vídeo d'una entrevista amb Steve Kroft de 1992 en la qual Woody Allen es defensava contra les acusacions de Mia Farrow, la seva exdona, d'haver abusat sexualment de la seva filla adoptiva Dylan Farrow, qui en aquells dies només tenia set anys d'edat.

La defensa de Diane Keaton arriba poc després que Dylan Farrow concedís la seva primera entrevista a la televisió per parlar obertament de les acusacions. Farrow ha atret el focus d'atenció des de llavors, arribant a qualificar actors com Kate Winslet i Justin Timberlake de «còmplices» de perpetuar la «cultura del silenci» per acceptar treballar sota les ordres del seu pare.