El Hachmi novel·la la «solitud» de les immigrades

L'escriptora Najat El Hachmi reviu la «solitud» i els reptes de les primeres dones musulmanes immigrades a Catalunya fa més de 30 anys i el masclisme de la seva societat en la novel·la Mare de llet i de mel (Edicions 62 en català i Destino en castellà), va explicar en roda de premsa ahir, dia de la sortida a la venda de la novel·la.

La història comença a la ruralitat rifenya de la seva infància, amb Fatima com a protagonista –inspirada en la generació de la seva mare– i que, adulta, casada i mare, deixa la família amazigh per emigrar a Catalunya.

Les pàgines són un relat oral en el qual anys després Fatima visita les seves sis germanes i els explica els reptes amb els quals s'ha trobat, «reivindicant la veu de la dona».

En aquest procés vital, Fatima no troba altres persones del seu origen, i se sent molt incòmoda i silenciada, fins que per primera vegada esclata d'alegria en veure una dona amb mocador a la plaça de Vic. Amb el pas dels anys, es va teixint una xarxa de solidaritat femenina.

L'escriptora va reivindicar ahir la necessitat que els fills facin memòria d'aquella primera generació migratòria, després d'anys en els quals li resultava molt dolorós fer aquest acostament: «Però no pots fugir del teu origen», va declarar als periodistes.