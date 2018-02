Fi del bicentenari de Pep Ventura

El músic i compositor figuerenc que va consolidar la sardana llarga continua essent avui element d'inspiració de multitud d'activitats i espectacles de caire popular i culte, com demostra el programa de la clausura de de la commemoració del seu bicentenari, molt dens durant les properes setmanes a les comarques gironines

El Foment de la Sardana de Figueres ha programat una sèrie d'actes com a final del bicentenari de Pep Ventura:

Víctor Català, la senyoreta de

l'Escala. Avui, divendres dia 2 a la Cate espectacle multidisciplinari de la companyia Terratrèmol Produccions per a tots els públics basat en la història real i l'obra literària de l'escalenca Caterina Albert i Paradís. La música, i en particular la sardana, hi té un paper fonamental.



Dissabte 3 i diumenge 4 / febrer. Centre ciutat Visites guiades:

En Pep de la tenora. Recorregut de descoberta de la història de la sardana a la ciutat i dels músics que la van escriure, especialment Pep Ventura. Dissabte 3 de febrer: 11.30 h i 16.30 h - Diumenge 4: 11.30 h Lloc de trobada: Oficina de Turisme. Pl de l'Escorxador, 2. Visita gratuïta - Places limitades. Cal reservar.



Dissabte, 3 / febrer 19.00

Auditori Caputxins Cloenda

Bicentenari Pep Ventura. 19.25 Exposició virtual: Sardanes. Presentació pública de l'exposició virtual titulada Sardanes dedicada, també en bona part, a Pep Ventura. Treball realitzat per Joaquim Rabaseda i Anna Costal, en coordinació amb la Confederació Sardanista de Catalunya i l'empresa Bisdixit.19.45 Presentació: Això no és una biografia de Pep Ventura.

Presentació de la monografia publicada per l'Editorial Gavarres que, amb motiu del bicentenari de Pep Ventura, la Confederació Sardanista de Catalunya va encarregar a Anna Costal Fornells.

21.00 Concert presentació del CD Pep Ventura. Música romàntica a Figueres.

Concert amb la Cobla de Cambra de Catalunya per presentar el CD editat pel Departament de Cultura de Generalitat de Catalunya dins la col·lecció Fonoteca de Música Tradicional Catalana. Ha estat enregistrat per la mateixa Cobla, sota la direcció de Jesús Ventura i l'assessorament d'Anna Costal.



Diumenge, 4 / febrer 12.00

Rambla. Ballada de cloenda del bicentenari. La cloenda del bicentenari de Pep Ventura vol tenir una vessant popular i festiva amb una ballada de sardanes a la Rambla amb la Cobla Flama de Farners.



Diumenge, 4 / febrer 18.00

Auditori Caputxins. Concert: Figueres en gala. La cobla Reus Jove presenta un espectacle que a la primera part recrearà un programa radiofònic, amb la participació del locutor Jordi Saura, en record de la figura de Pep Ventura en el seu bicentenari i dels inicis del Foment de la Sardana de Figueres l'any 1927.

A la segona part podrem gaudir de música per a cobla i sardanes de la mà d'il·lustres figuerencs. El programa inclourà alguna estrena.

Conferència-Concert: Record a Muriel Casals.

Dos actes en un: Conferència Partitures amb missatge subliminar, a càrrec de Jaume Cristau i Brunet, amb la col·laboració de la Cobla Rossinyolets.

Concert de sardanes a càrrec de la Cobla Rossinyolets amb l'estrena de la sardana Tot recordant Muriel Casals, de Jaume Cristau. Organitza: Òmnium Cultural Alt Empordà.



Dimarts, 20 / febrer 19.00 Consell Comarcal Alt Empordà. Inauguració exposició temes sardanístics. Fins al 6 de març. Manel Martínez, pintor de Llançà, fou alumne de Josep Martínez Lozano.



Diumenge, 25 / febrer 10.00 Carpa de Vilatenim. Cloenda del Campionat de Catalunya de la Unió de Colles Colles vingudes de tot el país participaran en l'acte de cloenda de la temporada sardanista a Figueres. A les deu del matí, a la carpa de Vilatenim, començarà la cerimònia de lliurament de trofeus i recordatoris de la temporada 2017. També hi haurà espectacles lúdics oberts a tothom. La jornada s'acabarà amb un dinar de germanor.



Divendres, 2 / març 19.00 Consell Comarcal de l'Alt Empordà. Una màquina d'espavilar ocells de nit, espectacle d'Arnau Tordera acompanyat de la ceretana Aurora Vizentini (tenora i flabiol).



Museu de la

Mediterrània



L'Auditori Teatre Espai Ter de Torroella de Montgrí ha presentat la programació estable del primer semestre del 2018, en què figuren diverses actuacions de diferents cobles. Aquest fet respon al desig d'homenatjar la cobla i les grans orquestres de Catalunya, així com la figura de Ricard Viladesau en el seu centenari.

Així, la cobla Sant Jordi-Ciutat de Barcelona hi participarà amb la presentació del doble disc titulat Sardanes i sardanes obligades en homenatge al mestre Viladesau. La cita serà el dissabte, 10 de març, a les 19.00 h. L'altra activitat amb presència de la cobla serà el dissabte, 19 de maig, a les 18.30 h. Hi actuarà la Bisbal Jove amb la seva nova proposta familiar: Ssshhht!. Es tracta d'una espectacle en què repeteixen amb l'actor David Planas, en què la cobla, l'humor i la música són l'eix central d'un xou per a totes les edats.

Paral·lelament, s'ha plantejat el Cicle Grans Orquestres, amb l'actuació de la Maravella i la Selvatana. La 1a actuació serà la de la Maravella, el diumenge, 4 de març, a les 19.00 h. La de la Selvatana està prevista per al diumenge, 25 de març, també a les 19:00 h. Són les 2 orquestres convidades enguany de l'Empordà i la Selva en un moment en què hi ha fins a 4 grans orquestres.

La temporada d'actuacions que ha presentat l'Espai Ter duplica gairebé el nombre de propostes de teatre, música i arts escèniques en relació amb l'any passat. En total hi haurà fins a 35 espectacles que volen consolidar una programació que porti al Baix Ter el millor de la cultura al nostre país. Es pot conèixer amb més detall la programació a https://www.espaiter.cat/programacio-mensual/calen.



Sardana «Festeig»



La junta de la Confederació Sardanista de Catalunya, amb motiu de l'any Viladesau, ha escollit la sardana Festeig, de Ricard Viladesau i Caner com a sardana unitària del Dia Universal de la Sardana 2018, que tindrà lloc, com bé sabeu, el diumenge anterior a Sant Joan, és a dir, el proper 17 de juny de 2018. Si algú volgués les particel·les les pot demanar a la Confederació Sardanista de Catalunya.



Premis del Dia de la

Sardana



Recordem que el proper 17 de febrer acaba el termini per presentar les propostes als Premis Capital de la Sardana.

Totes les entitats adscrites a les diverses federacions atorgants poden presentar les propostes degudament documentades per correu electrònic a info@capitaldelasardana.cat o bé per correu postal.

Tornen les JEIC: la 2a edició serà al març del 2018.



Jornades d'estudi dels

instruments



El projecte de les Jornades d'Estudi dels Instruments de Cobla (JEIC) es repetirà aquest proper 2018. Serà durant els dies divendres, 16 de març; dissabte, 17 de març i dissabte, 24 de març, també a la seu de l'Escola Superior de Música de Catalunya (Esmuc). Com en l'ocasió anterior, servirà per aportar eines pedagògiques, sobretot, als joves instrumentistes de cobla.