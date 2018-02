L'Alhambra obre per primer cop al públic el Vestíbul de l'Alcàsser

L'Alhambra de Granada va obrir ahir per primera vegada al públic el Vestíbul de l'Alcázar, situat dins dels Palacios Nazaríes, al qual, a la façana del de Comares, s'accedeix des de la denominada porta de les Petxines, i es podrà visitar tots els dimarts, dimecres, dijous i diumenges de febrer amb l'entrada general del monument. La gran façana del palau de Comares, ordenada edificar per Muhammad V (1338-1391), amb motiu de la conquesta d'Algesires el 1369, presenta dues portes amb accessos diferenciats a l'interior de l'Alcàsser: la de l'esquerra, reservada per als actes oficials o solemnes, mentre que la de la dreta era l'entrada habitual per a la família de l'Emir i el servei de palau.

Segons va informar el Patronat de l'Alhambra i el Generalife en nota de premsa, aquesta sala vestibular ha experimentat «nombroses adaptacions, fonamentalment a partir de segle XVI, amb les modificacions del sector per a la residència dels governadors de l'Alhambra i, especialment, amb la transformació de la Sala del Mexuar en capella cristiana». De fet, la petita porta de dos batents situada a la dreta, va servir d'accés a la sagristia que se situava aquí. Actualment, l'espai es cobreix mitjançant un «teginat o armadura ataujerada de llaç, de tradició mudèjar, recentment restaurat».

L'accés al vestíbul de l'Alcàsser es realitza a través de l'anomenada porta de les Petxines, segons un document que es troba a l'Arxiu Històric de l'Alhambra, i que s'encarregà al mestre Cubilla el 1538 per servir de tancament al vestíbul de la Casa Reial. El seu nom deriva de la forma de les rebladures de l'enfustat. L'encàrrec va ser realitzat per l'Orde de Santiago.