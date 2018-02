Méndez de Vigo acata la decisió judicial de no traslladar els murals del MNAC

El ministre de Cultura i portaveu del govern espanyol, Íñigo Méndez de Vigo, acata la decisió de la titular del jutjat d'instrucció número 2 d'Osca de paralitzar el trasllat dels murals romànics del MNAC a Sixena. «Jo segueixo amb el que diu el jutge», va dir el ministre en la roda de premsa posterior al Consell de ministres d'ahir, i va posar com a exemple la seva posició de posar a disposició les 44 peces de Sixena que hi havia al Museu de Lleida quan el jutge substitut d'Osca li ho va demanar per fer-ne el trasllat a l'Aragó el passat 11 de desembre. El jutge li ho va demanar a ell perquè en aplicació del 155 també actua com a conseller de Cultura.