Totes les religions de Blanes s'uneixen a la Marxa per la Pau

Les confessions de Blanes es van unir ahir per participar plegades en la Marxa per la Pau, que va recórrer els carrers de la ciutat a partir de dos quarts de nou del vespre. Les tres parròquies catòliques, l'Església Evangèlica Baptista, la Parròquia Ortodoxa Rumana, el Centre Cristià FEAM, l'Església Evangèlica de Filadèlfia i l'Assemblea de Déu Kionia van desfilar juntes per reivindicar la pau i la bona entesa entre les diferents confessions.

La Marxa de la Pau va arribar així a la seva dinovena edició, tot i que anteriorment només hi participaven les parròquies catòliques i els evangèlics. La darrera edició s'havia celebrat fa dos anys, el gener de 2016. La proposta d'ampliar la participació a totes les creences va sorgir de la Taula Interreligiosa de Blanes, que es reuneix amb caràcter permanent des que l'any passat es va reprendre el costum de convocar-se de nou. Va ser precisament amb motiu de la Setmana de la Pau 2017, i des de llavors s'han anat fent reunions periòdiques.

La Marxa va sortir a quarts de nou del vespre des del Banc dels Músics, al Passeig del Mar. Després de la presentació, a càrrec de Manel Temprado, de l'institut Serrallarga i col·laborador habitual de la Taula Interreligiosa, va començar un recorregut pel centre de la vila amb diverses aturades per llegir poesies inspirades en la Setmana de la Pau, que van anar a càrrec dels portaveus de les diferents comunitats religioses.

La Marxa per la Pau va finalitzar a la plaça dels Dies Feiners, on va haver-hi el parlament de cloenda a càrrec de l'alcalde de Blanes, Mario Ros. A més, també es van interpretar cançons com Em dones força, de Sergio Dalma, i Somewhere over the rainbow. L'acompanyament musical va anar a càrrec del grup de músics i cantants de l'Església del Centre Cristià FEAM de Blanes.

La Marxa es va trobar englobada dins la quinzena edició de la Setmana de la Pau de Blaes, que ha comptat amb diversos actes, inclosa la lectura d'un manifest, una sessió especial de l'Hora del Conte amb Jordi Tonietti, el lliurament de fons als projectes de cooperació amb el Tercer Món i una Gala Solidària, entre altres activitats.