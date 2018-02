Presenten el catàleg de la mostra d'Olga Sacharoff

Més d'un centenar de persones van assistir ahir a la presentació del catàleg de l'exposició central que commemora el cinquantè aniversari de la mort d'Olga Sacharoff a Barcelona (1889-1967), artista nascuda a Geòrgia però fortament arrelada a Catalunya.

El catàleg recull tots els materials recopilats a la mostra que s'exhibeix al Museu d'Art de Girona fins el 2 d'abril, així com les reproduccions a color de totes les obres exposades. Els textos, encarregats a diferents especialistes, constitueixen una investigació recent i des de la perspectiva actual de la vida i trajectòria artística d'Olga Sacharoff.

La publicació, de més de 150 pàgines, compta amb la col·laboració de diversos historiadors de l'art com ara Glòria Bosch, Susanna Portell o Àlex Mitrani, així com amb el testimoni personal de figures com Natàlia Demidoff.

L'acte de presentació del catàleg de l'exposició Olga Sacharoff. Pintura, poesia, emancipació es va celebrar al Museu d'Art de Girona i va anar a càrrec de Jusèp Boya, Director General d'Arxius, Biblioteques, Museus i Patrimoni; Elina Norandi, comissària de l'exposició i de l'Any Sacharoff; Carme Clusellas, directora del Museu d'Art de Girona i de Carles Ribas, regidor de Cultura de Girona.



Molt vinculada a Tossa

Formada a l'Acadèmia de Belles Arts del seu país, Olga Sacharoff aviat es trasllada al París de principis del segle xx, on exposa la seva obra als salons d'avantguarda més importants. En aquest període comença a establir una estreta vinculació amb Tossa de Mar, punt de trobada de molts artistes d'avantguarda que, com ella, havien triat Catalunya per refugiar-se de la guerra.

L'exposició del Museu d'Art és l'acte central de l'Any Sacharoff i reuneix una vuitantena d'obres originals procedents de museus, galeries, institucions culturals i col·leccions particulars nacionals i internacionals (EUA, Itàlia, França, Holanda, Rússia) algunes mai exposades a Catalunya.