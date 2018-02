El gironí Edmon Roch s'endú el Goya per la pel·lícula «Tadeo Jones 2»

La pel·lícula Tadeo Jones 2: el secreto del Rey Midas, produïda, entre d'altres, pel gironí Edmon Roch, va rebre dissabte el Premi Goya a la Millor Pel·lícula d'Animació. La producció va superar Deep i Nur eta Herensugearen tenplua. Els Premis Goya, que enguany van celebrar la seva 32a edició, són els guardons més importants que es concedeixen en el cinema espanyol.

També va ser guardonada la pel·lícula rodada a la Garrotxa Estiu 1993. L'obra de Carla Simón va aconseguir tres de les vuit estatuetes a les quals optava: la de Millor Direcció Novella, Millor Actor de Repartiment per a David Verdaguer i Millor Actriu Revelació per a Bruna Cusí. Simón va reconèixer estar molt emocionada no només pel seu premi, sinó pels guardons que havien anat a parar a mans dels seus actors. «Estem molt contents, com a directora que et premiïn a tu i als teus actors és molt important», comentava. La cineasta, que ja treballa en una nova pel·lícula on també revisa històries familiars, va reconèixer que el premi si posa «certa pressió», però que tot plegat s'oblida quan es posa a treballar.

La gala dels Goya d'enguany, com en la majoria de les últimes entregues de guardons cinematogràfics, com els Premis Gaudí, els Feroz o els Globus d'Or, va tenir un fort component de reivindicació feminista. La directora d' Estiu 1993 també va fer declaracions en aquest sentit, i va afirmar que «no és suficient que es digui que hi ha d'haver més dones». Així, Simón assenyalava que les reivindicacions feministes que es van fer durant la cerimònia no faran que res canviï en un any. «Necessitem temps. S'ha d'impulsar des de la política. Necessitem més dones fent cinema. És un procés llarg», explicava Simón.

També es va referir a l'èxit que dues de les cintes amb guardons, la seva i la basca Handia hagin estat rodades en català i en euskera com un element normalitzador de que la gent vagi al cinema a veure-les.



El palmarès

Precisament la producció basca Handia va convertir-se en la gran guanyadora de la nit després d'aconseguir un total de 10 dels 13 premis pels que estava nominada. El film ha estat premiat en les categories de Millor Actor Revelació per Eneko Sagardoy, Millor Direcció de Producció, Millor Direcció de Fotografia, Millor Muntatge, Millor Direcció Artística, Millor Disseny de Vestuari, Millor Maquillatge i Perruqueria, Millors Efectes Especials, Millor Guió Original i Millor Música Original. A més, Handia serà la representant espanyola als Premis Ariel de Mèxic, segons van anunciar els vicepresidents de l'Academia del Cine.

La librería d'Isabel Coixet, en canvi, tan sols va obtenir tres dels dotze guardons als quals aspirava, tot i que van ser els més importants: Millor Guió Adaptat, Millor Direcció i Millor Pel·lícula. El premi a Millor So va anar a Verónica, i el guardó a Millor Cançó va ser per La Llamada. En canvi, Abracadabra, Pieles i Oro no van aconseguir cap estatueta.

En les categories interpretatives, el Goya al Millor Actor va ser per a Javier Gutiérrez pel seu paper a El Autor. Em la categoria femenina, el premi a la Millor actriu va ser per Nathalie Poza, per la seva interpretació a la pel·lícula No sé decir adiós. En la categoria de Millor Actriu de Repartiment va guanyar Adelfa Calvo pel seu paper a El autor.

A més, la sueca The Suqare de Robert Östlund va ser guardonada amb el Premi Goya a Millor Pel·lícula Europea i el film xilè Una mujer fantástica, de Sebastián Lelio, es va alçar amb el Premi a la Millor Pel·lícula Llatinoamericana.