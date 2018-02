El 16% dels nens té un telèfon intel·ligent abans dels 10 anys

El 16% dels nens té el seu primer telèfon intel·ligent abans dels deu anys i el 22% dels menors compresos en aquesta franja d'edat ja té perfil a les xarxes socials, segons es desprèn d'un estudi de realitzat per S2 Grupo, que assenyala que la formació i la conscienciació sobre l'ús segur de les noves tecnologies segueix sent una «tasca pendent» per evitar ser víctimes de ciberdelinqüents, especialment entre menors i joves, però també en l'àmbit empresarial.

Amb motiu de la celebració avui dimarts del Dia Internacional de la Internet Segura, els experts adverteixen que «l'augment en l'ús de les Noves Tecnologies per part dels menors i cada vegada a edats més primerenques, fa essencial incrementar la conscienciació sobre el seu ús segur per evitar que siguin víctimes de ciberdelinqüents o ells mateixos incorrin en delictes per no utilitzar-los adequadament».

Segons una enquesta realitzada per la companyia a través del seu bloc Hijosdigitales.es el 16% dels pares asseguraven haver comprat el seu primer telèfon intel·ligent als seus fills abans dels 10 anys i que el 22% dels menors, inclosos en aquesta franja d'edat, ja utilitzen les xarxes socials. «Els problemes originats en entorns connectats són múltiples i la tendència indica que seguiran augmentant, això fa que es disparin les alarmes i que des de tant les institucions públiques, organitzacions i entitats privades ens posem en marxa per formar i conscienciar els menors i evitar que siguin víctimes de delictes relacionats amb l'ús de les Noves Tecnologies», va explicar José Rosell, soci-director de S2 Grupo.

El ciber assetjament, el sexting, la pèrdua de privacitat, les addiccions o les apostes en línia són només alguns dels riscos als quals poden enfrontar-se els menors relacionats amb aquest àmbit, assenyala Rosell. «Moltes famílies pensen que limitar l'ús d'aquestes tecnologies és la solució per evitar ciberproblemas, però això és inútil. Els dispositius connectats estan cada vegada més implantats en cada àmbit de la nostra vida i l'autèntica forma de protegir-nos és conèixer els riscos als quals ens enfrontem i com fer un ús responsable d'Internet», afegeix l'expert.



Decàleg de responsabilitat

Per promoure un ús responsable de les Noves Tecnologies, experts de S2 Grupo han elaborat un decàleg de «consells clau» perquè l'experiència sigui més segura. En primer lloc recomanen als pares aprendre a utilitzar la mateixa tecnologia que els seus fills. Si aquests desconeixen els entorns en què es mouen els seus fills es crea una gran distància entre tots dos que es tradueix en manca d'autoritat, alerten. A més, aconsellen utilitzar contrasenyes robustes -amb lletres majúscules i minúscules, signes de puntuació i caràcters alfanumèrics-, modificar-les amb freqüència i ser diferents per a cada entorn. No cal acceptar a estranys com amics en xarxes socials. «Això pot comportar un greu perill per als menors, que no saben si en realitat darrere dels perfils hi ha gent de la seva edat o adults amb algun tipus d'intenció perniciosa». La millor mesura de protecció és l'educació: conèixer els riscos i com protegir és una de les millors eines per evitar posar-se en perill, afegeixen.

Tampoc recomanen utilitzar xarxes de wifi públiques, que no solen garantir la seguretat suficient i moltes són realment «esquers» de ciberdelinqüents per fer-se amb el control del nostre smartphone i tenir accés a tota la nostra informació.

A l'hora de configurar la privacitat dels comptes a les Xarxes Socials és fonamental escollir l'opció més restrictiva per evitar que persones no desitjades accedeixin a les nostres dades. Finalment, per evitar que els dispositius siguin piratejats, és important que el navegador, el sistema operatiu i l'antivirus estiguin correctament actualitzats.