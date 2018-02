Mor als 77 anys l'actor John Mahoney, el pare de «Frasier»

John Mahoney, més conegut per interpretar Martin Crane en fins a onze temporades de la sèrie Frasier, va morir diumenge passat en un hospital de la ciutat de Chicago, on es trobava ingressat a la unitat de cures intensives. Així ho va confirmar ahir el seu representant, Paul Martino. L'actor tenia actualment 77 anys.

Mahoney va interpretar el pare de Kelsey Grammer ( Frasier) durant la longeva emissió de la ficció de la cadena NBC, des de 1993 fins a 2004. Per això va guanyar un premi del Sindicat d'Actors i va rebre dues nominacions a l'Emmy i dues al Globus d'Or.

L'intèrpret britànic -va néixer el 20 de juny de 1940 a Bispham, Blackpool, malgrat que va viure la seva adolescència a la ciutat de Manchester- va ser un gran actiu en la comunitat teatral de Chicago. D'origen escocès, va arribar als Estats Units amb només 19 anys, però va treballar com a professor d'anglès fins que complerts els 30 es va ficar al món del teatre. Prèviament també es va enrolar a l'exèrcit nord-americà. El 1986 va guanyar un premi Tony gràcies al seu treball a The House of Blue Leaves, de John Guare, a Broadway.



Teatre, cinema i televisió

Després del seu famós pas per Frasier, Mahoney, que mai es va casar ni va tenir fills, va encarnar un paper habitual a la sèrie Hot in Cleveland. Entre 2011 i 2014 va donar vida a Roy, l'interès amorós del personatge de Betty White, Elka. Va rebre molts elogis pel seu paper com angoixat CEO en assessorament psicològic a la temporada 2 d' In Treatment, la sèrie d'HBO l'any 2009.

Així mateix, l'any 2000 va protagonitzar el primer llargmetratge del director Greg Berlanti, la comèdia romàntica anomenada El club de los corazones rotos. Va ser una de les seves moltes incursions a la gran pantalla, on va treballar durant més de 35 anys. Mahoney va aparèixer en títols com Betrayed (1988), El presidente y Miss Wade (1995), Hechizo de luna (1987), En la línea de fuego (1993), i Love Hurts (1991). A més, va posar veu a personatges animats a Antz i Atlantis. El seu últim paper al cinema va ser el 2010, en la pel·lícula Flipped.