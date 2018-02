Superlópez, Jack Kirby i el «boom» dels 70 i 80, protagonistes del Saló del Còmic

Un superheroi d'estar per casa, l'entranyable Superlópez, és el protagonista del cartell 36a edició del Saló Internacional del Còmic de Barcelona. Una manera de retre homenatge al personatge, que enguany celebra el seu 45 aniversari, però també al seu autor, el dibuixant Jan. Un altre dibuixant, Jack Kirby (1917-1994), una de les estrelles de la Marvel i considerat el «King of Comics» també estarà present en una de les exposicions de la fira, així com una retrospectiva d'autors i autores de l'anomenat «boom» del còmic per a adults a l'estat espanyol d'entre finals del 70 i principis dels 90.

Els amants del còmic tenen, doncs, una nova cita amb el seu gènere preferit entre el 12 i el 15 d'abril a la Plaça Univers i als palaus 2, 4 i 5 del recinte Montjuïc de la Fira de Barcelona. La directora general de FICOMIC, Meritxell Puig, va assegurar ahir, en un acte de presentació de la nova edició, que l'espai i la proximitat al centre de la ciutat fa que «ens sentim molt còmodes a Montjuïc». En l'edició de l'any passat, el Saló del Còmic de Barcelona va atreure la xifra rècord de 118.000 visitants.

Els organitzadors del certamen cerquen enguany «unir tradició i futur», atraient al públic fidel i apassionat del gènere, però també a un públic nou, incidint en els més petits de la casa. Per això, s'ha creat l'espai «Còmic Kids», de gairebé 3.000 m?2; superfície i que està pensat per a visitants d'entre 5 i 12 anys. Allà hi tindran lloc tallers, xerrades, activitats així com una exposició que explica «Com es fa un còmic?». Una de les peculiaritats de la mostra és que tot el material expositiu estarà a l'altura dels ulls del jove visitants. Junt amb aquest apartat per a nou públic, seguiran les exposicions i activitats habituals.