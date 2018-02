Un dels tres coets del «Falcon Heavy» de Space X no es va recuperar i va caure al mar

La primera etapa del motor principal del coet central del Falcon Heavy de Space X no va aterrar a la plataforma marina en ple oceà Atlàntic prevista, sinó que va caure al mar. Encara que a les càmeres de la plataforma es va apreciar la polseguera pròpia d'un aterratge, el coet finalment no es va recuperar i va caure al mar, pel que sembla, pel fet que només va funcionar un dels seus tres propulsors, segons informava ahir The Verge.

Space X va llançar així el seu primer coet Falcon Heavy des del Centre Espacial Kennedy, a Florida, convertint-se en el llançador més potent en funcionament des que el Saturn V de la NASA, que es va fer servir en les missions Apol·lo cap a la Lluna des del mateix emplaçament. El coet es va enlairar a les 20.45 UTC, dues hores i 45 minuts més tard del previst, a causa de forts vents a gran altitud que podrien complicar la trajectòria inicial del coet.

Format per dos coets laterals i un de central, els dos primers es van desprendre als dos minuts i mig de l'enlairament del cos principal i van tornar de forma controlada a punts d'aterratge situats en el propi Centre Espacial Kennedy, només set minuts després del llançament.



Lluny del planeta Mart

El descapotable elèctric Tesla que va sortir de la Terra a bord del Falcon Heavy va abandonar ahir l'òrbita terrestre i s'endinsa en espai profund, però el seu destí no serà Mart. Al cap de tres ignicions del propulsor al qual va fixat el cotxe, la trajectòria precisa per encaminar-se a l'òrbita de Mart ha estat excedida i el «cotxe espacial» es dirigeix cap al cinturó d'asteroides, segons va explicar Elon Musk.