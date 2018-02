«Despacito Remix» supera els mil milions de reproduccions

El tema Despacito de Luis Fonsi i Daddy Yankee, en la seva versió remix en col·laboració amb Justin Bieber, ha superat els mil milions de reproduccions a Spotify, de manera que s'ha convertit en la primera cançó en espanyol a aconseguir aquest rècord, segons ha informat la plataforma de música.

Els porto-riquenys han estat els primers artistes llatins a sumar-se als cantants i grups que han superat la marca dels mil milions de streams a Spotify, un ránking en el qual figuren cançons com One Dansi, de Drake; Closer, de The Chainsmokers; Shape of You i Thinking Out Loud, d'Ed Sheeran; L ean On de Major Lazer, DJ Snake i M*, així com Sorry i Love Yourself de Justin Bieber.

La cançó original va ser llançada el gener passat de 2017 i va aconseguir els 63 milions de reproduccions i el tercer lloc en el Top Global de Spotify a inicis de febrer. En aquest moment, Despacito arribava a països com Suècia, Portugal, Itàlia i fins i tot el Japó.