El sorprenent físic del primer britànic

Una anàlisi de l'esquelet de 10.000 anys de l''Home de Cheddar', considerat el primer britànic, ha revelat que la pigmentació de la seva pell era de 'fosca a negra', el cabell arrissat i els ulls blaus.

El sorprenent descobriment, realitzat per científics de la University College de Londres (UCL) i el Natural History Museum, suggereix que la pigmentació més clara que ara es considera una característica del nord d'Europa és un fenomen molt més recent.

El treball pioner va ser dut a terme per un equip d'experts en Evolució Humana i en ADN, i els principals modeladors prehistòrics del món, per a un nou documental de Channel 4, 'First Brit: Secrets of the 10,000 Year Old Man'.

Va viure en l'era mesolítica

"El perfil genètic de l''Home de Cheddar' el situa al costat d'altres europeus de l'era mesolítica a Espanya, Hongria i Luxemburg. Aquests caçadors-recol·lectors van migrar a Europa al final de l'última edat de gel i el grup va incloure als avantpassats de l''Home de Cheddar' ", ha explicat en un comunicat el professor Mark Thomas, de l'UCL, que va establir la seva aparença a partir de les anàlisis d'ADN.

Avui dia, al voltant del 10% de l'ascendència britànica indígena es pot vincular a aquesta població. L''Home de Cheddar' va ser desenterrat el 1903 a la cova de Gough en Cheddar Gorge, Somerset, i ha estat un tema de constant misteri i intriga.

Durant més de 100 anys, els científics han intentat revelar la seva història, plantejant teories sobre com era, d'on venia i què podia dir-nos sobre els nostres primers ancestres.



Els avenços tecnològics han possibilitat el descobriment



Només ara, amb una investigació líder al món, la tecnologia d'ADN d'avantguarda i la reconstrucció facial podem veure per primera vegada la cara d'aquest home de 10.000 anys, i preguntar com 300 generacions més tard es relaciona amb nosaltres.

Per recol·lectar uns pocs mil·ligrams de la seva pols d'os per analitzar, els científics de l'antic laboratori d'ADN del Natural History Museum van perforar un petit forat de 2 mm d'ample en el crani. Com l'ADN estava inusualment ben conservat, possiblement a causa de les condicions fredes i estables a la cova de pedra calcària, l'equip va extreure suficient informació genètica per documentar la reconstrucció facial, així com altres característiques genètiques.

Els fabricants de models, Adrie i Alfons Kennis, van utilitzar un escàner d'alta tecnologia per a reproduir el crani en detalls tridimensionals complets, realitzant-lo amb trets facials basats en els resultats de la investigació científica.