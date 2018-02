El primer britànic tenia la pell fosca i els ulls blaus, segons un estudi

Una anàlisi de l'esquelet de 10.000 anys de l'Home de Cheddar, considerat el primer britànic, ha revelat que la pigmentació de la seva pell era de «fosca a negra», el cabell arrissat i els ulls blaus. El sorprenent descobriment, realitzat per científics de la University College de Londres (UCL) i el Natural History Museum, suggereix que la pigmentació més clara que ara es considera una característica del nord d'Europa és un fenomen molt més recent del que es pensava.

El treball pioner va ser dut a terme per un equip d'experts en Evolució Humana i en ADN, i els principals modeladors prehistòrics del món, per a un nou documental de Channel 4, First Brit: Secrets of the 10,000 Year Old Man. «El perfil genètic de l'Home de Cheddar el situa al costat d'altres europeus de l'era mesolítica a Espanya, Hongria i Luxemburg. Aquests caçadors-recol·lectors van migrar a Europa al final de l'última edat de gel i el grup va incloure als avantpassats de l'Home de Cheddar», ha explicat en un comunicat el professor Mark Thomas, de l'UCL, que va establir la seva aparença a partir de les anàlisis d'ADN.

Avui dia, al voltant del 10% de l'ascendència britànica indígena es pot vincular a aquesta població. L'Home de Cheddar va ser desenterrat el 1903 a la cova de Gough en Cheddar Gorge, Somerset, i ha estat un tema de constant misteri i intriga. Durant més de 100 anys, els científics han intentat revelar la seva història, plantejant teories sobre com era, d'on venia i què podia dir-nos sobre els nostres primers ancestres.