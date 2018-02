Inventen una forma de tractar la fusta que la fa més resistent i dura que l'acer

Enginyers de la Universitat de Maryland (UMD) han trobat una forma de tractar la fusta que la fa tan forta i resistent com per superar molts aliatges de titani. «Aquesta nova forma de tractar la fusta la fa 12 vegades més resistent que la fusta natural i 10 vegades més dura», va dir Liangbing Hu de l'Escola d'Enginyeria A.James Clark d'UMD i el líder de l'equip que va realitzar la investigació, que es publica a Nature. «Això podria competir amb l'acer o fins i tot els aliatges de titani, per ser tan forta i duradora. També és comparable a la fibra de carboni, però molt menys costosa». Hu és professor associat de ciència i enginyeria de materials i membre del Maryland Energy Innovation Institute.

«És fort i resistent, una combinació que normalment no es troba en la naturalesa», va dir Teng Li, codirector de l'equip i Samuel P. Langley, professor associat d'enginyeria mecànica a l'escola Clark de la UMD. El seu equip va mesurar les propietats mecàniques de la fusta densa. «És tan forta com l'acer, però sis vegades més lleugera. Es necessita 10 vegades més energia per fracturar que la fusta natural. Fins i tot es pot doblegar i modelar al començament del procés».

L'equip també va provar el nou material de fusta natural disparant projectils similars a bales. El projectil va impactar directament a través de la fusta natural. La fusta completament tractada va aturar el projectil fins a la meitat. «Les fustes toves com el pi, que creixen ràpid i són més respectuoses amb el medi ambient, podrien reemplaçar fustes de creixement més lent però més denses com la teca en mobles o edificis», va afegir Hu.