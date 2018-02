Els germans Roca dissenyen el sopar benèfic dels Premis Oscar

Els germans Roca seran els encarregats de dissenyar el proper 4 de març el menú del sopar dels Premis Oscar organitzat per la Fundació Elton John, que compta amb la col·laboració de BBVA, segons va informar ahir el banc en un comunicat. Gràcies a la col·laboració de la fundació amb BBVA Compass, filial de BBVA als Estats Units, el sopar comptarà amb un menú dissenyat per El Celler de Can Roca, en el qual els cuiners prendran el relleu de Gordon Ramsay per adaptar algunes de les seves creacions en aquesta cita amb les estrelles de Hollywood.

Joan Roca viatjarà a Los Angeles dies abans del sopar per organitzar les preparacions, i a causa del nombre de convidats -més de 1.000 persones-, l'equip d'El Celler de Can Roca comptarà amb l'ajuda de diversos cuiners amics.



Entrants, quatre plats i postres

Així mateix, dos xefs de Los Angeles s'han desplaçat aquests darrers dies a Girona per començar a familiaritzar-se amb el menú, que constarà de diversos entrants, quatre plats i unes postres.

«Crec que quedarà molt bé i penso que a l'Elton John i als seus convidats els agradarà el menú», ha pronosticat el cuiner Joan Roca, que al costat dels seus germans basarà la proposta en plats de tradició familiar i sabors del Mediterrani revisitats sota la seva òptica avantguardista «per sorprendre un públic amb moltes formes diferents d'entendre el menjar».

«Pensem en un menú que sigui adaptable a un públic molt divers, molt heterogeni, amb moltes formes diferents d'entendre el menjar», ha afirmat el xef gironí.

Els germans pensen portar alguns productes des de Girona, però també utilitzar elements de la zona, i han afegit: «Coneixem la regió de la nostra visita a San Francisco durant la Gira BBVA de 2016 i basarem part del menú també en aquest treball previ». «Els convidats esperen un sopar increïble. La tècnica és molt diferent, els sabors molt frescos, molt de temporada», afirma Martín González, un dels cuiners que han visitat els fogons d'El Celler.

Es tracta d'un nou desafiament que els tres germans no van dubtar a acceptar: «Som inconformistes i sempre ho hem estat. Sempre diem que sí a propostes com aquestes, i després ja veiem com ens organitzem. Ara que ja ho tenim estudiat crec que que sortirà bé. Evidentment és un repte, però ens agraden els reptes».

Durant els dies previs a l'entrega dels Premis Oscar de cinema, diverses festes acullen les celebritats de la meca del cinema, i una de les més concorregudes és el sopar benèfic que Elton John organitza cada any per recaptar fons per a la seva fundació.

La Fundació Elton John fa 25 anys que organitza un dels esdeveniments benèfics més importants de Hollywood en la lluita contra la sida, i si el passat 2017 els fons recaptats van ascendir a set milions de dòlars, aquest any els organitzadors esperen superar aquesta xifra.