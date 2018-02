Justícia i Pau Xerrada sobre la no violència en el cas de Catalunya

Justícia i Pau de Girona va celebrar dimecres passat la conferència No violència: convicció o estratègia?, en referència al cas de Catalunya. L'acte va comptar amb la participació del president de FundiPau, Toni Soler, i un representant de l'associació En Peu de Pau. A més, aquest matí hi haurà un taller sobre l'acció i la resistència no violenta a dos quarts de deu del matí al Centre Cívic Ter de Girona.