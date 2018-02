Warner ofereix a Joaquin Phoenix interpretar el paper de Joker en la nova pel·lícula

Joaquin Phoenix està negociant amb Warner Bros per interpretar el Joker en la primera pel·lícula en solitari sobre el vilà dels còmics de DC que estarà dirigida per Todd Phillips ( Resacón en Las Vegas, Juego de armas). Segons informa Variety, Phillips i Phoenix es van reunir l'any passat per parlar del personatge i, tot i que encara no hi ha confirmació oficial, l'actor tres vegades nominat a l'Oscar ha decidit, després de pensar-s'ho molt, dir el sí al projecte.

The Wrap apunta que Phoenix sempre va ser, al costat de Leonardo DiCaprio, la primera opció del director per al paper. I la publicació nord-americana va més enllà en apuntar fins i tot que Phillips i DiCaprio es van reunir en diverses ocasions per discutir sobre el projecte, encara que finalment no van arribar a un acord. El film, produït per Martin Scorsese i encara sense títol oficial, relatarà els orígens del personatge i estarà ambientada en els anys 80 i tindrà tints de drama policíac.

La pel·lícula en solitari del Joker formaria part d'una nova marca de Warner basada en els personatges de DC Comics que no estaria subjecta a la línia temporal ni exigències argumentals de l'Univers Expandit DC del qual formen part títols com Batman v Superman, Wonder Woman o la més recent Liga de la Justicia.

D'aquest univers forma també part Escuadrón Suicida, l'últim film en el qual va aparèixer el personatge de Joker encarnat, en aquesta ocasió, per Jared Leto. L'actor tornarà a interpretar l'arxienemic de Batman en la seqüela que ja prepara Warner i s'estrenarà el 2019.