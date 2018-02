Com saber si tens arnes al teu armari

Obres l'armari, treus un jersei que fa temps que no et posaves i... horror! descobreixes que la teva roba no dorm tranquil·lament al teu armari. La teva peça apareix amb petits forats com si s'hagués enganxat en alguna part, però en el fons saps que no, que es tracta d'arnes.

Aquestes petites papallones nocturnes les larves de les quals devoren la roba o el paper, poden convertir-se en un veritable problema. Si afortunadament mai has tingut "convidats" al teu armari però vols reconèixer els senyals per resoldre el problema d'arrel, fixa't en els següents senyals:



Forats a la roba

A les arnes els encanta menjar fibra natural i orgànica presents en la seda, el cuir, la llana... El primer senyal que t'indicarà que tens arnes serab els forats en les teves peces de roba.



Revisa el teu armari i busca ous

Si descobreixes forats a la roba, et toca fer una inspecció a consciència de l'armari i els calaixos. És més freqüent que estiguin en aquells que no solem obrir, llocs més foscos. Fixa't bé en les cantonades ja que en els racons és on les femelles solen dipositar els ous dels quals surten les larves 'devoradores'.



Cerca petites papallones

Les arnes s'amaguen de la llum i solen camuflar-se bé en racons foscos. Observa si veus petits insectes voladors semblants a una papallona de color marró o beix.



Com eliminar les arnes?

Si has trobat les larves, has de dur a terme una bona sessió de neteja: aspira l'interior dels armaris, calaixos, catifes, llençols i, fins i tot, cortines. Renta la roba a una alta temperatura i deixa que s'assequi al sol. A més, pots passar un drap humit per l'interior de l'armari amb algun desinfectant especial. Si no vols usar productes agressius, usa vinagre, que és un desinfectant natural.

Una vegada ho hagis netejat tot, fes-te amb un anti-arnes d'espígol; a les arnes els molesten molt les olors fortes. També et serviran com a inhibidor les bossetes de llorer, la farigola, el romaní o el clau.

Finalment, és important que evitis la humitat ja que propicia l'aparició d'aquestes larves. En el supermercat trobaràs absorbents d'humitat que pots col·locar en diferents punts de la teva casa i, fins i tot, dins de l'armari.