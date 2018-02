L'aranya «voladora» té la maniobra de caça més ràpida del planeta

Una investigació de la Universitat de Califòrnia (UC) Merced i l'Acadèmia de Ciències de Califòrnia, als Estats Units, mostra que individus de la família de les aranyes selenòpid, comunament conegudes com aranyes «voladores», poden sentir preses que s'acosten des de qualsevol direcció i girar en un octau de segon per atacar. El metratge d'alta velocitat revela que una flexió ràpida de les seves llargues potes ajuda aquests caçadors a aconseguir aquesta gesta, considerada la més ràpida de qualsevol animal al planeta.

«Al voltant de la meitat de les espècies d'aranyes no usen teranyines per atrapar preses», assenyala la doctora Sarah Crews, investigadora postdoctoral a l'Acadèmia de Ciències de Califòrnia. «Algunes aguaiten i s'abalancen, mentre que altres fan emboscades a força de 'seure i esperar', com les aranyes voladores», detalla aquesta experta, el treball de la qual es publica a la revista Journal of Experimental Biology.

Per documentar el seu treball, Crews i l'autor principal, Yu Zeng d'UC Merced, van instal·lar dues càmeres de vídeo sincronitzades d'alta velocitat a sobre i al costat de les aranyes. El duo va examinar el metratge del cop a velocitats aproximadament 40 vegades més lentes que l'original per mapejar la mecànica d'aquesta nova maniobra de caça. «Estem documentant i modelant els seus ràpids girs -diu Zeng- per ajudar a traçar un curs per fer que els robots i altres màquines siguin més maniobrables».

Les aranyes «voladores» estan llestes per girar en un octau de segon gràcies a les seves potes: la seva postura cap a fora s'ubica paral·lela al sòl, cosa que permet un rang més ampli de moviment sense restriccions. Cada pota també s'enfronta a una adreça separada i, per tant, cobreix una porció diferent del seu entorn de 365 graus. Això vol dir que l'aranya pot girar per orientar-se cap a preses desprevingudes, sense importar l'angle d'aproximació.

Aquestes aranyes mantenen els ulls atents, vuit per ser exactes, per detectar la seva propera víctima, tot i que encara no se sap si algun s'usa per veure. En canvi, les aranyes detecten preses properes, com grills saltant o mosques de la fruita brunzint, a través de les pertorbacions en el corrent d'aire.



Un grill per a la simulació

Per simular l'emboscada d'aquests perceptius depredadors de seure i esperar en cada prova, Crews i Zeng van llançar un grill i li van permetre caminar lliurement cap a la aranya. El metratge de l'atac resultant va revelar idees sorprenents. «Vam descobrir que la pota més propera a la presa s'ancora a terra, i crea un punt de palanquejament des del qual l'aranya pot tirar del seu tors més a prop de la presa», diu Zeng, descrivint l'estocada lineal de l'aranya. Les potes oposades a la presa empenyen del sòl per ajudar i juntes, aquesta combinació de tirada i empenta també proporciona el començament d'una força de torsió.