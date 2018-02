El director Alex Ross assistirà al festival de cinema Americana

El festival Americana celebra la seva cinquena edició a Barcelona del 6 a l'11 de març amb una programació amb 30 llargmetratges, vuit més que l'any anterior, i entre ells 13 premières nacionals, i 22 curtmetratges, més del doble que el 2017. L'Americana 2018 comptarà amb la presència d'Alex Ross Perry, peça clau del cinema 'indie' actual que presentarà la seva nova pel·lícula, Golden Exits, i a qui a més se li dedicarà una retrospectiva en col·laboració amb la Filmoteca de Catalunya. Gook, de Justin Chon, talent emergent que va guanyar, amb aquesta cinta, el principal premi de la secció Next de Sundance. Després, el gruix de la programació es traslladarà a les tres sales dels Cinemes Girona, seu principal del festival.

La comèdia Brigsby Bear, guanyadora del Premi Discovery a Sitges, formarà part de la selecció d'estrenes Americana Tops, una cinta que explica la història de l'osset més entendridor però també més trist que mai s'ha vist en una pantalla. Entre altres films, figuren en aquesta secció, el drama sobre eclosions sexuals i opressió social Beach Rats, d'Elisa Hittman; el thriller Gemini d'Aaron Katz; Ingrid Goes West, una comèdia millenial sobre influencers i xarxes socials protagonitzada per Aubrey Plaza i Elizabeth Olsen, premi al millor guió a Sundance; Lucky, que interpreta el recentment desaparegut Harry Dean Stanton i que va guanyar, entre altres, el Satellite Award a la millor òpera prima, i The Rider, cloenda del festival, revers líric i actualitzat de la figura del cowboy que va ser guardonat a Canes i Valladolid.

A la secció Americana Next, enfocada a les veus indie emergents s'han programat sis estrenes nacionals: Dayveon, sobre un adolescent d'Arkansas que es converteix en líder d'una banda local; Don't Think Twice, comèdia sobre actors d'improvisació al més pur estil novaiorquès; Flesh and Blood, que entre el documental i la ficció relata l'intent del seu protagonista de refer la vida havent sortit de la presó; Lemon, comèdia irreverent amb Michael Cera sobre la decadència d'un veterà director de teatre, o, entre d'altres, Saturday Church, que tracta d'un adolescent en lluita amb la seva identitat de gènere i la seva religió que per evadir-se necessitarà donar ales a les seves fantasies.

Pel que fa a les propostes documentals hi destaca l'obra del mestre del documental Frederick Wiseman, Ex Libris: The New York Public Library, que va competir pel Lleó d'Or al Festival de Venècia, o Dina, millor documental a Sundance sobre una dona amb un colpidor passat i la seva relació amb Scott, que té síndrome d'Asperger. També s'ha programat Jane, que aplega més de 40 premis i nominacions i que reconstrueix la famosa investigació amb ximpanzés portada a terme per Jane Goodall, i The Work, guanyadora al SXSW de Texas.