El grup Metallica guanya el premi Polar, considerat com el «Nobel de la Música»

La banda nord-americana Metallica va ser guardonada ahir amb el Premi de Música Polar, un reconeixement que va ser molt ben rebut per un grup que ha venut més de 100 milions de discos a tot el món. «Rebre el Premi de Música Polar és una cosa increïble», va dir el baterista i cofundador de Metallica, Lars Ulrich, en un comunicat publicat al web de la banda. «És una gran validació de tot el que Metallica ha fet en els últims 35 anys. Al mateix temps, sentim que estem en el nostre millor moment, amb molts anys bons per venir», va afegir.

Fundat el 1989 per Stig Anderson, representant de la banda sueca ABBA, el premi Polar s'ha convertit en un cobejat guardó tant en la música clàssica com popular, considerat d'alguna manera com un equivalent al Nobel. Entre els guanyadors del Polar d'anteriors edicions hi ha molts noms il·lustres del món de la músic com Chuck Berry, Pink Floyd, Sting, Bruce Springsteen o Bob Dylan, entre altres.

Fundada el 1981 per Ulrich i pel guitarrista i vocalista James Hetfield, Metallica és una de les bandes de rock més reeixides comercialment de la història, a l'haver venut 110 milions d'àlbums a tot el món. Actualment es troben de gira tot presentant Hardwired? To Self-Destruct, un àlbum que, segons la crítica, suposa un retorn als rock dur dels seus inicis.

El Polar es lliura tradicionalment en dues categories cada any, a un representant de música clàssica i un altre de la música popular. El comitè també va guardonar a l'Institut Nacional de Música de l'Afganistan i al seu fundador Ahmad Sarmast.