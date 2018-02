La quantitat de diners òptima per ser feliç ronda els 80.000 euros

Hi ha un punt òptim sobre quants diners es necessita per fer feliç una persona, i aquesta quantitat varia a tot el món, segons una investigació de la Universitat de Purdue. «Això podria sorprendre, ja que el que veiem a la televisió i el que els anunciants ens diuen que necessitem indicaria que no hi ha límit pel que fa a la quantitat de diners que es necessita per a la felicitat, però ara veiem que hi ha alguns llindars», va dir Andrew T. Jebb, l'autor principal i estudiant de doctorat al Departament de Ciències Psicològiques.

«S'ha debatut sobre quin és el punt en el qual els diners ja no canvien el nivell de benestar. Vam descobrir que el punt d'ingrés ideal és de 95.000 dòlars (77.000 euros) per al benestar material i de 60.000 a 75.000 (48.500 a 60.000 euros) per al benestar emocional. De nou, aquesta quantitat és per individu i probablement sigui més alta per a les famílies». El benestar emocional es correspon amb les emocions quotidianes, com sentir-se feliç, emocionat o trist i enfadat. El benestar material, la satisfacció real amb la vida, és una avaluació general de com un es considera i és probable que estigui més influenciada per metes més altes i comparacions amb els altres.

Hi variacions substancials en les regions del món, i la sacietat es produeix en llindars més alts en les regions més riques per a la satisfacció amb la vida, va dir Jebb. «Això podria ser degut al fet que les avaluacions tendeixen a estar més influenciades pels estàndards amb els quals les persones es comparen amb altres persones». L'àrea d'especialització de Jebb està en la psicologia industrial-organitzacional. L'autor principal de l'article és Louis Tay, professor assistent de ciències psicològiques. La investigació està publicada a Nature Human Behavior.

La investigació es basa en dades de Gallup World Poll, que és una mostra d'enquesta representativa de més d'1,7 milions de persones de 164 països, i les estimacions de mitjana en funció del poder adquisitiu i les preguntes relacionades amb la satisfacció i el benestar de la vida. Per informar aquest estudi, les quantitats es proporcionen en dòlars nord-americans i les dades són per persona i any, no per família.

L'estudi també va trobar que una vegada que s'aconseguia el llindar, els augments addicionals en els ingressos tendien a associar-se amb una menor satisfacció amb la vida i un menor nivell de benestar. Això pot ser degut a que els diners és important per satisfer les necessitats bàsiques, les comoditats de compra i, potser, fins i tot els reemborsaments dels préstecs, però fins a cert punt.

Una vegada que s'ha arribat al punt òptim de les necessitats, les persones es poden veure impulsades per desitjos com ara buscar guanys més materials i participar en comparacions socials, cosa que, irònicament, podria reduir el benestar.