Un elefant indi fet de llimones, a la Costa Blava francesa

El Festival de la Llimona de la localita francesa de Menton, a la Costa Blava, rep cada any desenes de milers de visitants. Organitzat inicialment pels hostalers i restauradors de la zona per posar en valor precisament la llimona de Menton, molt apreciada a la cuina, s'ha anat convertint en un certamen amb un ampli programa d'activitats que inclou desfilades, balls, espectacles d'animació, salons d'artesania... Tot amb la llimona (i els cítrics) com a gran protagonista i amb un eix temàtic, que aquest any és Bollywood. Per això la fotografia que reproduïm: un elefant recreat amb cítrics en una mostra a la localitat francesa.