Sis fotografies nominades al World Press Photo de l'any

Sis impactants imatges han estat nominades d'entre 73.000 fotografies als prestigiosos Worl Press Photo 2018. Els premis s'entregaran el 12 d'abril a Amsterdam. Els fotògrafs de premsa han captat conflictes i drames viscuts a Veneçuela, Mossul, Londres, Nigèria i Blangladesh.

Un nen no identificat que va ser portat fora de la zona controlada per l'ISIS a la Ciutat Vella per un home sospitós de ser un militar que l'usava com escut humà és cuidat per soldats de les Forces Especials iraquianes. És el que mostra la imatge que va ser captada el 12 de juliol de 2017 per Ivor Prickett.

El mateix fotògraf és l'autor de la fotografia on es mostren un grup de civils fent cua per a rebre medicaments. Va ser captada a l'est de Mossul durant la batalla per a recuperar la ciutat.

Una altra de les instantànies nominades del fotògraf Ronaldo Schemidt va ser captada a Veneçuela per José Víctor Salazar. A la fotografia es veu un jove en flames i amb una màscara que corre a buscar ajuda. Al fons es pot veure en una paret un petit grafiti amb una pistola que apunta cap a la paraula "pau". Es tracta d'un dels manifestants de l'oposició contra el president Nicolàs Maduro durant els disturbis a Caracas.

L'australià Patrick Brown és l'autor d'una imatge on es poden veure els cossos de refugiats de Rohingya després que el vaixell en el qual intentaven fugir s'enfonsés a uns vuit quilòmetres de la platja d'Inani, a Bangladesh. Unes cent persones estaven a l'embarcació. Només 17 persones van sobreviure. Es va captar el 28 de setembre de 2017.

Aisha, de 14 anys, va ser segrestada per Boko Haram i obligada a immolar-se en un bombardeig suïcida. Va aconseguir escapar. El retrat és del 21 de setembre de 2017 del fotògraf Adam Ferguson.

El 22 de març de 2017 va ser la data en què Toby Melvill es va captar la fotografia en què un transeünt consola una dona ferida després que Khalid Masood envestís vianants al pont de Westminster, a Londres. Cinc persones van morir.

Els guanyadors de diferents categories s'entregaran a la cerimònia que tindrà lloc el 12 d'abril.