Tres ossos sembren el pànic a Prats de Molló

Tres ossos sembren el pànic als carrers del poble a Prats de Molló. Corrent per tot arreu, ennegreixen la gent i desafien els homes. Al final d'una persecució intensa, els ossos són capturats pels barbers i afaitats a la plaça del firal. Cada dia hi ha cercavila amb cobla i audició de sardanes. Una festa tradicional que cada any se celebra per aquestes dates. També hi ha altres pobles de la Catalunya Nord que la festegen.