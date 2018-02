El Govern balear apel·larà en la defensa de les hores de religió a les escoles

El conseller d'Educació i Universitat, Martí March, va assegurae que en el Govern no són «anticlericals ni sectaris» i va avançar que apel·laran davant el Tribunal Suprem la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Balears (TSJIB) sobre la reducció de les hores de Religió, desfavorable a l'Executiu autonòmic. En resposta a una pregunta de la diputada del PP Núria Riera, March va afirmar que el Govern «sempre acata les sentències» però això no impedeix que utilitzi «els instruments legals» per recórrer.



Mitja hora més de Religió

D'altra banda, el conseller també va apuntar que hi ha més de 30 centres de Balears que tenen mitja hora més de Religió. «Hem posat una hora mínima de Religió i alguns centres volen mitja hora més», va explicar.

De fet, ha destacat que la sentència del TSJIB incloïa un vot particular d'un dels magistrats que donava la raó a la Conselleria. A més, va assegurar que la política del PP en aquest apartat «era un autèntic caos».