La temptació i la conversió

Avui és el primer diumenge de Quaresma, primera gran fita o senyal d'aquest camí de quaranta dies que hem d'acabar amb la celebració de Pasqua. Cal viure la Quaresma perquè volem viure la Pasqua. Cada diumenge, la Paraula del Senyor ha de fer de brúixola i senyal del nostre itinerari. Aquest diumenge se'ns convida a ser conscients de la temptació i de la necessitat de conversió.

«L'Esperit empenyé Jesús al desert, on passà quaranta dies, temptat per Satanàs». A nosaltres, des de la nostra mentalitat utilitària, productiva, ens pot semblar que Jesús es va organitzar malament i que va perdre el temps. Durant trenta anys resta amagat en el seu petit poble, i quan comença la vida pública, la seva activitat, fa un recés de quaranta dies al desert. Tanmateix, no ha de ser una pèrdua de temps quan és l'Esperit el qui l'empeny a fer-ho.

Els quaranta dies de Jesús evoquen els quaranta anys del poble d'Israel al desert. Aquells anys des de la sortida d'Egipte fins a la terra promesa en els quals es poble es va constituint, purificant i forjant com a poble de Déu.

Alhora, el desert, per al poble d'Israel, va significar lloc i temps de prova i de temptació, de descobriment de l'amor misericordiós de Déu, i de lluita per mantenir-se fidel a aquest amor.

També en aquest temps quaresmal l'Esperit ens empeny a nosaltres, cristians, a una actitud de recés interior, de «desert», de conversió. Per això ens hem de procurar un «desert de butxaca», és a dir, un temps per aturar-nos, per apartar-nos de les preses, sorolls, distraccions; per trobar-nos sense enganys amb nosaltres mateixos i amb el nostre Déu.

La temptació. És precisament en aquest temps de recés quan pot aparèixer la temptació. Què significa la temptació? L'evangeli de Marc, que llegim aquest diumenge, no concreta les temptacions de Jesús. Però la temptació significa sempre la possibilitat de deixar... Se'ns convida a compartir amb el lema «comparteix el que importa». «Compartir» ve del verb llatí partire i de la preposició cum, en una fusió que significa «partir amb». Per tant, amb el lema s'indica que cal partir-nos allò que és important. [...] (extret del Full Parroquial).