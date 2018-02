La ciutat de Barcelona dona la benvinguda a l'Any Nou Xinès

Ahir van arrencar a Barcelona les celebracions del nou any xinès, el 4716, designat l'any del gos de terra, amb la ja tradicional desfilada amb elements de la cultura xinesa i catalana, tenint en compte que, per exemple, ambdues comparteixen imatges com la del drac i el gust per la pirotècnia. El recorregut de la rua, amb la participació de més d'un miler de persones, va començar al parc de l'Estació del Nord i va arribar al passeig Lluís Companys, indret que durant tot el dia va acollir espectacles i una fira gastronòmica i cultural.

La xinesa és ja la segona comunitat estrangera més nombrosa a la capital catalana –per darrere de la nacionalitat italiana–, amb gairebé 20.000 ciutadans, que arriben a gairebé 60.000 arreu de Catalunya. Pel que fa a l'any nou, la tradició diu que el gos, per la seva lleialtat, és un animal que atreu la fraternitat i que és propici per als negocis i l'amor.

Percussió i pólvora van marcar una desfilada colorista on no van faltar els tradicionals dracs i lleons, que atreuen la sort i espanten els mals esperits. Nens i nenes vestits amb la indumentària tradicional o, fins i tot, disfressats de gosset es van barrejar amb geganters, diables i trabucaires.