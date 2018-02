Marta Sánchez proposa una lletra per a l'himne espanyol

Marta Sánchez, cantant i exvocalista del grup Olé Olé, va celebrar dissabte un concert al Teatro de la Zarzuela de Madrid per celebrar els 30 anys de la seva carrera. La cantant va sorprendre el públic just abans de tancar el concert i va arrencar a cantar l'himne espanyol amb una lletra que s'havia inventat. «Vermell, groc, colors que brillen al meu cor i no demano perdó» o «gran Espanya, a Déu li dono les gràcies per néixer aquí, honorar-te fins al final», deia la nova versió de Marta Sánchez, que va interpretar tan sols amb l'acompanyament del piano de fons. El Teatro de la Zarzuela, ple de gom a gom, va esclatar en aplaudiments davant la sorpresa de Sánchez. La intèrpret anava vestida de vermell i amb els efectes lluminosos del fons es creava l'efecte dels colors de la bandera.