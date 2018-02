Científics descobreixen la supernova més antiga mai coneguda, de fa 10.500 milions

Un equip internacional d'astrònoms dirigit per la Universitat de Southampton ha confirmat el descobriment de la supernova més distant mai detectada: una gran explosió còsmica que va tenir lloc fa 10.500 milions d'anys, només 3.300 milions d'anys després de l'origen de l'Univers, l'edat del qual sempre s'ha estimat en 13.800 milions. L'estrella explosiva, a la qual han anomenat DES16C2nm, va ser detectada pel Dark Energy Survey (DES), un projecte de col·laboració internacional per mapejar milions de galàxies per tal d'obtenir més informació sobre l'energia fosca: la força misteriosa que es creu que està causant l'expansió accelerada de l'Univers.

Com es detalla en un nou estudi publicat a The Astrophysical Journal, la llum de l'esdeveniment ha trigat 10.500 milions d'anys a arribar a la Terra, de manera que passa així a convertir-se en la supernova més antiga mai descoberta i estudiada.

Una supernova és l'explosió d'una estrella massiva al final del seu cicle de vida. En concret, DES16C2nm està classificada com una supernova superlluminosa (SLSN), la classe més brillant i més rara de supernoves, descoberta per primera vegada fa deu anys. Els científics creuen que aquest tipus de supernoves són causades per la caiguda de material sobre l'objecte més dens de l'Univers: una estrella de neutrons que gira ràpidament i es forma en l'explosió d'una estrella massiva.

L'autor principal de l'estudi, el doctor Mathew Smith, de la Universitat de Southampton, assegura que DES16C2nm és «extremadament distant, extremadament brillant i extremadament rara». «No és el tipus de cosa amb la qual ensopegues tots els dies com a astrònom», indica l'expert, que a més apunta que es tracta no només d'un «descobriment molt emocionant per dret propi», sinó que la distància extrema de DES16C2nm atorga una visió única de la naturalesa de les SLSN. «La llum ultraviolada de SLSN ens informa de la quantitat de metall produït en l'explosió i la temperatura de l'explosió, tots dos són clau per a comprendre les causes», explica Smith.

DES16C2nm va ser detectada per primera vegada a l'agost de 2016, i la seva distància i brillantor extrem es van confirmar a l'octubre utilitzant els telescopis VLT i Magallanes, tots dos ubicats a Xile.