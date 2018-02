«Tres anuncios en las afueras» arrasa als premis BAFTA britànics

Tres anuncios en las afueras ha estat la triumfadora dels Premis Acadèmia Britànica de Cinema i Televisió (BAFTA) en alçar-se amb un total de cinc guardons, inclòs el de millor pel·lícula. Els premis del cinema britànic han premiat aquest drama sobre una mare que s'enfronta a les autoritats per reclamar justícia per la seva filla assassinada en una gala protagonitzada pel negre que han lluit les estrelles per protestar contra l'assetjament sexual.

La cinta dirigida per Martin McDonagh es va emportar, diumenge a la nit, els reconeixements a millor pel·lícula, millor pel·lícula britànica, millor actriu per Frances McDormand, millor actor de repartiment per a Sam Rockwell i millor guió original. D'aquesta manera, i després de ser una de les grans triomfadores dels Globus d'Or, la pel·lícula es postula també com una de les grans candidates als premis Oscar que s'entreguen la setmana vinent a Los Angeles. La cinta està nominada en un total de set categories.

Als premis que atorga l'Acadèmia del Cinema Britànic, Tres anuncios en las afueras es va imposar clarament a La muerte de Stalin, Tierra de Dios, Lady Macbeth, Paddington 2 i El instante más oscuro.

La forma del agua, de Guillermo del Toro, que partia com a favorita amb dotze nominacions, només es va emportar tres premis: el de millor director per al mexicà, millor disseny de producció i millor música original.

Després de guanyar el gener passat el Globus d'Or, Gary Oldman es va emportar el BAFTA a millor actor per la seva interpretació de Winston Churchill a El instante más oscuro, i es postula com el gran favorit per als premis Oscar. El BAFTA a la millor actriu de repartiment va ser per a Allison Janney, qui també va guanyar el Globus d'Or per paper de mare de la patinadora Tonya Harding a la pel·lícula I, Tonya.

L'actriu i activista britànica Joanna Lumley va ser l'encarregada de conduir la cerimònia prenent així el testimoni del còmic Stephen Fry, qui va exercir com a presentador en dotze ocasions.

«Time's Up»

Seguint el camí de la recent cerimònia d'entrega dels premis Globus d'Or, els assistents van vestir de negre i van lluir xapes del moviment «Time's Up» en solidaritat amb les víctimes d'assetjament sexual de la indústria cinematogràfica. La notable excepció de la nit va ser la duquessa de Cambridge, Kate Middleton, que hi va assistir amb un vestit verd. Per qüestions de protocol, no està permès que la família real doni suport a causes polítiques.

Poc abans de la celebració de la cerimònia celebrada a Londres, nombroses actrius britàniques van publicar una carta en el diari The Guardian en contra de l'abús sexual. Emma Watson, Carey Mulligan, Saoirse Ronan, Kate Winslet o Emilia Clarke són algunes de les 190 intèrprets que van secundar la iniciativa.